FBS stellt Pläne für Umbau vor

Die Steinfurter SPD berichtet von ihrem Besuch in der Familienbildungsstätte Borghorst und einem guten Austausch, den die Mitglieder der Fraktion im Verlauf ihrer Sommertour mit FBS-Leiter Jan-Philip Zimmermann gehabt haben. „Pastors Garten. Gemeinsam-Lebendig-Gestalten“ sei ebenso Thema wie die Umbaupläne und die künftige Ausrichtung der Bildungsarbeit der FBS gewesen.

Die Neugestaltung von „Pastors Garten“ an der Kolpingstraße als Projekt bürgerschaftlichem Engagement bietet, so schreiben die Sozialdemokraten, zukünftig einen naturnahen Begegnungsraum für Jung und Alt. Dort könnten auch kleine ehrenamtliche Projekte verwirklicht werden, die die FBS gerne initiieren und fachlich begleiten möchte.

Jan-Philip Zimmermann gab den Besuchern Beispiele für die Vielfältigkeit der Angebote und Kurse, die die anerkannte Einrichtung der Familien- und Erwachsenenbildung mache. So würden beispielsweise im beruflichen Bereich Lehrgänge für die Qualifizierung in der Kindertagespflege und die Prüfungsvorbereitungen zur Hauswirtschaftskraft angeboten. Bereits heute würden Schwangerschaftskurse und Infoabende sehr gut angenommen und nachweislich die Arbeit der Hebammen entlasten, da Mütter gut auf die Zeit vor und nach der Geburt vorbereitet würden. Aufgrund der Akademisierung des Hebammen-Berufsstandes könne sich die FBS vorstellen, sich mehr für das Fort- und Weiterbildungsangebot für diese Fachkräfte zu engagieren und entsprechende Lernmodule anzubieten.

Zu anstehenden Veränderungen am Standort konnte Zimmermann den Sozialdemokraten konkretere Zukunftspläne erläutern. In Zusammenhang mit den Plänen, eine neue Stadtachse im Rahmen des Integrierten Stadtentwicklungskonzeptes (ISEK) zu entwickeln und Verbindungen zum benachbarten Gesundheitscampus und der Krankenhauserweiterung im Weber- und Göckenteich-Quartier zu schaffen, bestehe die Möglichkeit, das FBS-Angebot um vielfältige Themen zu erweitern.

Das FBS-Gebäude soll, so berichtet die SPD weiter, modernisiert und nachhaltig umgebaut werden, ohne die historischen Bezüge zu verlieren. Der neue Eingangsbereich soll den offenen und einladenden Charakter des Hauses unterstreichen. Diese Maßnahme, so fügen die Sozialdemokraten an, decke sich mit ihren Bestrebungen, den Bereich aufzuwerten. Dazu zähle auch, den Arnold-Kock-Park neu zu gestalten und besser an das FBS-Gebäude anzubinden. Die Sozialdemokraten begrüßen das Ziel der FBS, sich neu aufzustellen und den Zukunftsthemen mehr Raum zu geben. Die FBS sei ein wichtiger Partner der Bildungsarbeit in Steinfurt. Die SPD will die Einrichtung bei der Umsetzung ihrer Pläne unterstützen. Die Besuchergruppe, so heißt es abschließend, hat zugesichert, mit ihr in Kontakt zu bleiben.