Ferdinand Zumbrocks Schicksal

Eine Dornier Do 17, wie sie bei der Luftschlacht um England im Zweiten Weltkrieg verwendet wurde: Der Burgsteinfurter Ferdinand Zumbrock (kl. Bild) war in einer dieser Maschinen als Bordfunker eingesetzt.

Es ist der 3. November im Kriegsjahr 1940. Über England tobt ein unbarmherziger Luftkrieg, mit dem Hitler-Deutschland die Kapitulation Großbritanniens erzwingen will. Mittendrin: Ferdinand Zumbrock. Der 21-jährige Burgsteinfurter ist Besatzungsmitglied eines Bombers vom Typ Dornier Do 17, unterwegs vom Startplatz in Belgien mit großer Bombenlast, die am Zielort Woolwich abgeworfen werden soll. Doch das Flugzeug erreicht den Londoner Stadtteil nicht. Schon zuvor vom Flugabwehrfeuer an der englischen Küste getroffen, schießen Jäger der Royal Air Force die Dornier vom Himmel. Die Absturzstelle liegt in Old Bexley in der Grafschaft Kent. Schütze Willi Krohn ist sofort tot, die übrigen drei Besatzungsmitglieder, darunter auch Ferdinand Zumbrock, erliegen wenig später in Militärkrankenhäusern ihren schweren Verletzungen.

Das Schicksal der Besatzung der Do 17 lässt Nigel Staniforth nicht kalt. Der Großvater und der damals fünfjährige Onkel des Briten haben den Absturz eines anderen Do 17-Bombers im September desselben Jahres im Garten ihres Hauses in Barnehurst südlich der britischen Hauptstadt seinerzeit hautnah miterlebt. Der 55-Jährige ist gerade dabei, dieses Kapitel seiner Familiengeschichte aufzuarbeiten und hat sich hilfesuchend an unsere Redaktion gewandt, um Näheres über Ferdinand Zumbrock zu erfahren. Er ist auf der Suche nach noch lebenden Angehörigen, Bekannten oder Nachbarn des Gefallenen.

Dank seiner Recherche im Bundesarchiv ist bekannt, dass Zumbrock am 7. Mai 1919 in Burgsteinfurt geboren wurde, sein Vater Theodor hieß und die Familie seinerzeit in der Rolinckstraße wohnte. Er hatte innerhalb der Luftwaffe den Dienstgrad eines Unteroffiziers inne und war als Bordfunker ausgebildet.

„Ich wäre dankbar für jeden Hinweis, den man mir zu Ferdinand Zumbrocks Leben zu den bekannten Daten machen kann“, sagt der Brite. Das Erlebnis des Flugzeugabsturzes vom September („Mein Onkel hat mir später oft erzählt, dass der Bomber schon so tief über unser Haus flog, dass die Tragflächen fast das Dach berührten“) sei bis heute ein wichtiger Bestandteil der Familiengeschichte. „Erstmals spielte sich der Weltkrieg direkt vor unserer Haustür ab. Und ich möchte möglichst alles darüber herausfinden“, so Nigel Staniforth.

Seine Recherche zu diesem, aber auch zum Absturz der Maschine am 3. November ganz in der Nähe haben das Ziel, eine Dokumentation zu erstellen, die er dem lokalen Archivzentrum zur Verfügung stellen möchte, damit das Schicksal der damaligen Kriegsteilnehmer auch künftigen Generationen in Erinnerung bleibt.

Die Redaktion kann den Kontakt zu Nigel Staniforth herstellen. Sie ist erreichbar unter Tel. 0 25 51/93 94 70 oder via E-Mail unter redaktion.bor@wn.de.