Feuertornado in Weihnachtsvorlesung

Steinfurt

Alle Jahre wieder wird es weihnachtlich im Hörsaal von Prof. Dr. Helmut Grüning. Denn dann veranstaltet der Hochschullehrer in der Fachhochschule in Steinfurt zusammen mit Prof. Dr. Isabelle Franzen-Reuter und Prof. Dr. Christof Wetter die Weihnachtsvorlesung – und zieht damit alle Wissenshungrigen in den Bann.