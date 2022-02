Fledermäuse ziehen aufs Land

Die Fledermäuse sind aufs Land gezogen. Nachdem ihr jahrzehntealtes Stadtdomizil ein Raub der Bagger geworden war, mussten sich die scheuen Borghorster nach neuen Wohnungen umsehen. Wo sie sie jetzt überall gefunden haben? Axel Donning kann es noch nicht genau sagen. Der Diplom-Landschaftsökologe, der den lange ins Auge gefassten Umzug schon seit einigen Jahren mit vorbereitet und begleitet, ist aber relativ optimistisch, dass die neue Siedlung im Buchenberg den Geschmack der zum Großteil sehr seltenen Fledermäuse getroffen hat.

Im Wald vor den Türen von Borghorst ist vor einigen Jahren die neue Bleibe für die nachtaktiven Flieger angelegt worden. Nachdem klar war, dass die Kock-Ruinen dem Gesundheitscampus nahe des Krankenhauses weichen müssen. Zu den Neubauten zählen Schlaf- und Nistkästen, Fledermaustürme und andere Rast-, Schlaf- und Überwinterungsmöglichkeiten, die zum Großteil an den Bäumen im Buchenberg angebracht wurden. „Wir haben Indizien dafür, dass die Dinge dort gut angenommen werden“, weiß der Experte von seinen Exkursionen in das Naturschutzgebiet. Indizien, das sind für ihn zum Beispiel kleine Kotkrümel der Insektenjäger.

Ob die für Fledermaus-Verhältnisse mehr als üppige Wohnanlage für den Winter, die ebenfalls im Buchenberg gebaut wurde, von den lautlosen Jägern schon mit Beschlag belegt wurde, weiß Donning derzeit noch nicht. „Im vergangenen Winter, dem ersten nach der Fertigstellung, waren noch keine Fledermäuse in dem Keller.“ In diesem Winter steht die Inspektion unmittelbar bevor. Auch wenn jetzt noch keine Tiere die kalte Jahreszeit dort abhängen würden, wäre das für Axel Donning nichts Außergewöhnliches. „Erfahrungsgemäß dauert es fünf Jahre, bis solche Überwinterungsquartiere angenommen werden.“

Der Keller im Buchenberg ist 30 Meter lang und – wie es der Name vermuten lässt – komplett in der Erde vergraben worden. Er war nicht billig, kostet die Stadt aber trotzdem keinen Cent, weil die Kosten vom Investor für den Gesundheitscampus übernommen werden. „Gemessen an den Gesamtaufwendungen für das Projekt ist der Betrag verschwindend gering“, will Donning keinen Preis nennen.

Obwohl der Fledermaus-Experte jetzt noch nicht sagen kann, ob und wie viele der seltenen Mopsfledermäuse mitgezogen sind von der Arnold-Kock-Ruine zum Buchenberg – das ganze Projekt hat schon bundesweit Wellen geschlagen. Donning wird von den Kollegen aus ganz Deutschland immer wieder angesprochen. Er selbst ist trotzdem froh, wenn er die Betreuung bald in andere Hände legen kann. „Die letzten Jahre waren schon sehr anstrengend.“ Er geht davon aus, dass der Naturschutzbund noch in diesem Jahr in seine Fußstapfen treten wird.

Damit die Fledermäuse nicht auf die Mund-zu-Mund-Propaganda in ihrer eigenen Spezies angewiesen waren, sind Donning und seine Kollegen zum Teil außergewöhnliche Wege gegangen. Als klar war, dass viele der Kock-Keller-Bewohner nicht freiwillig ausziehen würden, wurden sie einfach mit ihren Appartements in den Buchenberg verfrachtet. Dass sie daraufhin ihre Behausungen erst einmal aus Protest verlassen haben, ist für Axel Donning aus Expertensicht „einfach nur logisch“.