Förderverein feiert „25 + 1“-Jähriges

Der Förderverein des Kreislehrgartens lädt am 6. August zur Jubiläumsfeier ein. Dabei sollen Kontakte gepflegt und ein Blick in die Zukunft geworfen werden.

Mit zwölf Monaten coronabedingter Verspätung feiert der Förderverein des Kreislehrgartens am 6. August (Samstag) sein „25 + 1“-jähriges Bestehen. Frauen und Männer, die den Bestand dieser weit und breit einzigartigen Einrichtung des Kreises Steinfurt sichern wollten, haben den Verein am 25. April 1996 gegründet. Heute gehören mehr als 200 Gartenfreunde diesem Kreis an, der mit unterschiedlichen Aktionen Jahr für Jahr dazu beiträgt, Ausstattung und Angebot der Anlagen und Einrichtung weiter zu verbessern.

Bürgermeisterin

Bürgermeisterin Claudia Bögel-Hoyer, die auch Vorsitzende des Fördervereins ist, hat den Jubelgeburtstag zum Anlass genommen, eine kleine Jubiläumsfeier im Kreislehrgarten auszurichten, in deren Verlauf die Kontakte gepflegt werden und Gelegenheiten gegeben werden sollen, sich über Vergangenes und Zukünftiges auszutauschen.

Lehrgartenleiter Klaus Krohme sowie die Mitarbeitenden Angelika Laumann und Florian Stücker werden an diesem Nachmittag Rundgänge anbieten und zu verschiedenen Themen wie Rosenpflege, Staudengestaltung, Obst-, Gemüse- und Kräuteranbau wertvolle Tipps geben. Egal, ob die Mitglieder nur einen vergnüglichen Nachmittag in blumiger Atmosphäre erleben oder viele nützliche Anregungen für ihre Gartengestaltung bekommen möchte, alle Gartenförderer sind eingeladen, ab 15 Uhr zur Wemhöferstiege zu kommen.

Gartengestaltung

Damit für alle Teilnehmer ausreichend Getränke und Grillgut bereitgestellt werden können, wird um eine Anmeldung unter Telefon 0 25 51/69 44 10 oder per E-Mail an kreislehrgarten@ kreis-steinfurt.de gebeten.