Frau mit Waffe bedroht

Die Polizei fahndet nach einem Unbekannten, der am Dienstagabend in der Burgsteinfurter Innenstadt eine Frau mit einer Waffe bedroht haben soll.

Das Opfer war am Dienstagabend um kurz nach 20 Uhr zu Fuß auf dem Weg nach Hause, als sich auf der Straße Wippert eine unbekannte Person von hinten näherte. Der Unbekannte war ersten Erkenntnissen zufolge aus Richtung Brennereigasse gekommen. Den Schilderungen des Opfers zufolge sprach der Täter die Frau zunächst auf Höhe eines Hauseingangs an. Anschließend richtete er eine grau-schwarze Waffe auf sie. Die Waffe hatte er offenbar zuvor unter seiner Jacke versteckt gehalten.

Das Opfer schrie daraufhin laut und klingelte an einer Haustür. Der Täter flüchtete daraufhin in Richtung der Straße An der Stadtmauer, heißt es weiterhin im Polizeibericht. Der Unbekannte wird wie folgt beschrieben: Er war etwa 20 bis 30 Jahre alt und etwa 1,70 Meter groß. Er trug dunkle beziehungsweise schwarze Kleidung. Nähere Angaben liegen nicht vor.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die von der Situation etwas mitbekommen haben oder die Hinweise auf den Täter geben können. Zeugen melden sich bitte bei der Wache in Steinfurt unter Telefon 0 25 51/15-41 15.