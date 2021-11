Freiwillige Feuerwehr plant einen Zeitstrahl

Die Freiwillige Feuerwehr Ochtrup möchte die Zeit bis zum Umzug in das neue Gerätehaus für ein neues Projekt nutzen. Getreu dem Motto „Feuerwehrgeschichte greifbar machen“ planen die Kameraden Guido Holtmann und Leon Gesenhues die Anfertigung eines historischen Zeitstrahls, welcher sich über die Wand eines meterlangen Flures im künftigen Spritzenhaus erstrecken und die Historie der Ochtruper Wehr erzählen soll. „Wir wollen die Geschichte der Ochtruper Feuerwehr lebendig machen und interessantes und wertvolles Material für die nachfolgenden (Feuerwehr-)Generationen erhalten“, werden die beiden Initiatoren in einem Pressetext zitiert.

Was auf den ersten Blick vielleicht einfach scheinen mag, ist in Wirklichkeit mit jeder Menge Arbeit verbunden. Besonders das Thema „Quellen- und Datenmaterial“ beschert Holtmann und Gesenhues derzeit einige Bauchschmerzen. Zwar ist sowohl die Feuerwehr als auch das Ochtruper Stadtarchiv in den Besitz von einigen interessanten Quellen, doch vieles an historischen Bildern, Schriftstücken oder Gegenständen ist in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten entsorgt worden. „Das Thema Archivarbeit und somit das Aufbewahren solcher Gegenstände, um sie für die späteren Generationen zu erhalten, war damals einfach nicht so präsent“, stellten die Kameraden schnell fest.

Gründungsprotokoll von 1881

Umso größer ist die Freude, dass wenigstens das Gründungsprotokoll vom 20. Februar 1881 nicht verschollen gegangen ist und sich noch in einem sehr guten Zustand befindet. Stattgefunden hat die Gründungsversammlung der Ochtruper Wehr laut Protokoll im Saale des Herrn J. H. Oeinck, welcher sich vermutlich im Bereich des Westwalls gegenüber dem jetzigen Gerätehaus befunden hatte. Nachdem die Statuten einer Freiwilligen Feuerwehr durch den im Verlauf der Versammlung gewählten ersten Hauptmann Bernhard Westerschulte verlesen worden waren, meldeten sich einst insgesamt circa 80 Männer, welche den Aufruf im Ochtruper Wochenblatt zur Bildung einer Freiwilligen Feuerwehr gefolgt waren. Es folgten die Wahlen der einzelnen Funktionsträger innerhalb des Wehrkommandos und die Zuteilung der einzelnen Mitglieder zu den jeweiligen Abteilungen, wie beispielsweise der Einsatz als Steiger, Spritzen- oder Ordnungsmann.

Alle Infos sind willkommen

Die Geburtsstunde der Freiwilligen Feuerwehr Ochtrup ist nur eine von vielen Geschichten, welche für das Zeitstrahlprojekt von besonderer Bedeutung sind. Die Blauröcke bitten die Ochtruper Bürgerinnen und Bürger um Unterstützung: „Wir würden uns sehr freuen, wenn sich Personen bei uns melden würden, welche in dem Besitz historischen Materials jeglicher Art zur Geschichte der Ochtruper Feuerwehr sind.“ Von Bildern, über Schriftstücke bis hin zu niedergeschriebenen Erzählungen jeglicher Art, egal ob es sich dabei um Einsätze, Veranstaltungen oder ähnliches handelt: Die Kameraden sind für jedes „verschollene Schätzchen“ dankbar.

Nachdem alle Quellen ausgewertet worden sind, wird sich das Team an die Gestaltung des Zeitstrahls machen. Im Zuge der Auswertung werden die Kameraden festlegen, welche Quellen sie mit einfließen lassen und welche zunächst außen vor bleiben. Nach Fertigstellung des Zeitstrahls soll dessen Inhalt jedoch nicht nur den Einsatzkräften zur Verfügung stehen, sondern auch Besuchern zugänglich sein sowie online präsentiert werden

Die Feuerwehr freut sich über Rückmeldungen aus der (Ochtruper) Bevölkerung. Geschehen kann dies über die E-Mail-Adresse archiv@feuerwehr-ochtrup.de oder telefonisch unter 01 73/2 92 63 52. Das der Feuerwehr zur Verfügung gestellte Material bleibt im Privatbesitz des Eigentümers. Ziel ist lediglich eine Digitalisierung.