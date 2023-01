Fünftklässler sind die Ehrengäste

„Ihr seid heute die Ehrengäste – applaudiert euch mal selbst!“ Mit dieser Aufforderung begrüßte Uwe Leonhardt, Geschäftsführer von Film+Schule NRW, am Donnerstagmorgen die etwa 100 Schüler und Schülerinnen aus vier Steinfurter Schulen – im Kino in Burgsteinfurt! „Der Film, den ihr heute seht, ist noch nie in den Kinos gewesen“, spielte er darauf an, dass der Kinostart in Deutschland erst am 2. März erfolgt. Lautes Klatschen der Kinder erntete Uwe Leonhardt prompt als Reaktion. NRW-weit eröffnete er mit diesen Sätzen die SchulKinoWochen 2023, die bis zum 8. Februar laufen werden.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

News-App Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper & ePaper-Archiv

montags - sonntags informiert