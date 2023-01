Für die meisten Kunden gibt‘s Geld zurück

Wenn in diesen Tagen die Jahresabrechnung der Stadtwerke über Strom, Erdgas, Wasser und Abwasser in Steinfurter Briefkästen flattert, hält das Kuvert für geschätzte 80 Prozent der Kunden eine frohe Botschaft bereit: Sie können erwarten, für das vergangene Jahr Geld zurückzuerhalten. Die Stadtwerke werden in Summe rund 1,1 Millionen Euro zurückzahlen.

Die Gasrechnung hat es für 2022 besonders in sich. Zahlreiche Preisänderungen erschweren den Durchblick. Unterm Strich bekommen die meisten Kunden in Steinfurt aber Geld zurück.

Wahrscheinlich schon zum Wochenende haben die Steinfurter eine dicke Rechnung im Briefkasten. Dick, bezogen auf die Anzahl der Seiten. Das Kuvert bis Montag ungeöffnet liegen zu lassen, um sich das Wochenende nicht zu vermiesen, ist in den meisten Fällen aber völlig unnötig, betont Rolf Echelmeyer, Geschäftsführer der Stadtwerke, in dessen Namen der Brief in den nächsten Tagen abgeschickt wird. Rund 80 Prozent aller Kunden, schätzt Claudia Vallböhmer als Kaufmännische Leiterin des örtlichen Versorgers, werden nämlich Geld zurückbekommen.