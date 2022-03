Ganz wenig Sport, ganz viel Event

Es tut sich was an der Harkortstraße: Nach einem Besitzerwechsel wird aus der alten Soccerhalle eine Event-Location. Das kündigte der neue Eigentümer Dieter Merker jetzt im Gespräch mit dieser Zeitung an. Ein Teil der Veranstaltungen will Merker selbst organisieren. Mit im Boot als für das Catering verantwortlich ist Lina Minnebusch.

In der Borghorster Gerüchteküche schlugen die Flammen aus den Fenstern. Aber nein, die alte Soccerhalle wird weder für Wohnblocks dem Erdboden gleichgemacht, noch muss sie den Platz räumen für eine Erweiterung des benachbarten Autohauses an der Harkortstraße. Ja, der ehemalige Eigentümer Christian Kloß hat die Immobilie an Dieter Merker verkauft. Der lässt die Außenmauern aber unangetastet. Nur innen, da wird sich eine Menge ändern . . .

Der Sport wird ab sofort an der Harkortstraße 7 klein geschrieben. Ganz klein. Es sei denn, jemand zählt Partydance oder das berühmte einarmige Reißen an der Theke zu den sportlichen Disziplinen. Die neue Außenwerbung zeigt deutlich, was künftig angesagt ist: Events, Party, Geselligkeit, Musik. „Wir wollen komplett weg vom Sport-Image und hin zur Eventlocation“, erläutert der neue Besitzer. Zusammen mit seiner Partnerin Bettina Baake, die Borghorster kennen sie besser als Betty, wird er einen Teil der geplanten Events selbst veranstalten. Die neue Partylounge, das ist die alte Partyhütte, und der Eventroom, ehemals Sportsbar, stehen ab sofort für private Veranstaltungen mit bis zu 150 Personen zur Vermietung bereit. Dieter Merker: „Egal, ob Firmenfeiern, Hochzeiten oder Geburtstage, wir wollen die passende Location bieten.“

Was mit dem ehemaligen Herzstück der Soccerworld, der Halle mit den Kunstrasenplätzen künftig geschieht – Dieter Merker weiß es noch gar nicht. Fußball wird auf den Plätzen nicht mehr gespielt, der Kunstrasen ist nach Bayreuth verkauft. Das Grün des Außenplatzes geht übrigens an den heimischen BFC. „Uns fehlt noch ein Konzept“, sagt der Eigentümer, was ihn nicht davon abhält, erst einmal zwei große Rolltore einzubauen, damit die Riesen-Fläche auch befahren werden kann.

Partylounge und Event­room sind inzwischen einer umfangreichen Verschönerungskur unterzogen worden. Der offizielle Startschuss ist nämlich nicht mehr fern: Am 17. April feiert der Eventroom Steinfurt mit der bekannten Albatros/Cartoon-Party von Jutta Liebig, die traditionsgemäß immer für das Tierheim „Rote Erde“ gestartet wird, seine Feuertaufe. Danach geht es Schlag auf Schlag. Am 30. April folgt für das jüngere Publikum der Tanz in den Mai. Und fest in Planung sind die ersten Single-Partys.

Um das Konzept abzurunden, hat sich das Paar professionelle Unterstützung ins Haus geholt. Lina Minnebusch ist mir ihrer Eventagentur nicht nur bei den Schützenfesten in der Region eine feste Größe. Im Event­room übernimmt sie das Catering. Komplett, von den Getränken über die Bedienung bis zur Endreinigung. Das Besondere daran: Die Mieter können unterschiedliche Eventpakete buchen, die auch eine Getränke-Flatrate enthalten. „So weiß jeder von Anfang an, was ihn die Veranstaltung kostet“, erläutert Lina Minnebusch. In der benachbarten Partylounge sind die privaten Veranstalter weiterhin Selbstversorger.

Für die alte Sportsbar haben Dieter und Betty schon die ersten Erweiterungspläne. Die nicht mehr benötigten Umkleiden sollen weichen, um den Veranstaltungsraum zu vergrößern. Der Sitzblock in der Mitte des Raumes soll verschwinden. Und zusätzliche Damentoiletten soll es auch geben. Dieter Merker: „Es gibt also noch viel zu tun.“ Ach ja, eine Frage ist bislang noch nicht beantwortet worden: Was hat den ehemaligen Autohausbesitzer dazu gebracht, sich in einem Alter, in dem sich die Rente schon in Sichtweite befindet, noch einmal komplett neu zu orientieren? Antwort: „Es hat mich einfach gereizt, als die Möglichkeit bestand, das Gelände zu kaufen.“ Außerdem: „Ich finde es gut, dass ich auf diesem Wege Borghorst etwas zurückgeben kann.“

Kontaktdaten: Eventroom Steinfurt, Harkortstraße 7, 48565 Steinfurt, Mobil-Telefon 01 51/ 25 01 22 87, E-Mail info@eventroom-steinfurt.de