Die Raumnot in der Schule am Bagno spitzt sich zu. Nachdem es ohnehin schwierig geworden ist, die wachsende Schülerzahl unterzubringen, mussten jetzt auch noch die Unterrichtscontainer geschlossen worden. Dort ist Wasser eingebrochen.

„Wir sind eine Ganztagsschule ohne Ganztagsräume“, bringt Marco Dell‘Oro, Mitglied der Leitung der Schule am Bagno, auf den Punkt, wie groß die Not dort mittlerweile geworden ist, allen Schülerinnen und Schülern ausreichend Platz für guten Unterricht zu schaffen. Damit nicht genug. Die Misere an der Liedekerker Straße hat sich weiter verschärft, nachdem der Hausmeister im Oktober Wassereinbrüche an zwei Stellen der Containeranlage festgestellt hat. Seitdem steht auch dieses Übergangsprovisorium nicht mehr zur Verfügung. Dort sind Schüler bislang nachmittags betreut und die DaZ-Klassen (Deutsch für Schülerinnen und Schüler mit Zuwanderungsgeschichte) unterrichtet worden. Irgendwie muss täglich immer wieder aufs Neue improvisiert und müssen die betroffenen Gruppen im Hauptgebäude hin und her geschoben werden, um sie nicht auf Fluren betreuen zu müssen. Eine Situation, die alles andere als befriedigend sowohl für Schüler als auch Lehrer ist.

Der Bauausschuss hat sich im Verlauf seiner Sitzung am Donnerstagabend im Rathaus mit den Problemen befasst, nachdem Ausschussvorsitzender Frank Müller und Bürgermeisterin Claudia Bögel-Hoyer einen Dringlichkeitsbeschluss unterzeichnet haben, der Schule aufgrund der unzumutbaren Zustände unmittelbar zu helfen. Detlef Bogs, Leiter des Gebäudemanagements, berichtete den Politikern davon, dass sich nach einer Überprüfung durch eine Dachdeckerfirma herausgestellt hatte, dass alle Nähte der Dachfolie offenbar mangelhaft verschweißt worden sind. Die Leckagen seien daraufhin provisorisch wieder verschlossen und die Decken der undichten Container geöffnet worden, um Schimmel, der sich offenbar schon breit gemacht hatte, entgegenzuwirken. Es seien alle Dämmstoffe entfernt und Bautrockner aufgestellt worden. Und, so Bogs, es musste davon ausgegangen werden, dass alle 14 weiteren Container ebenfalls undichte Stellen aufweisen und von Feuchtigkeit betroffen sind. Daraufhin sei die komplette Anlage geschlossen worden.

Um weiteren Schaden und insbesondere Schimmelbildung in den Innenräumen vorzubeugen ist nun vorgesehen, die Anlage wie mit einer Haube zu überdachen. Das sei, so Bogs, wirtschaftlicher, als alle 16 Container neu abzukleben. Dafür müssen knapp 50.000 Euro außerplanmäßig bereitgestellt werden.

Der Ausschuss hat dieser Aufwendung aufgrund seiner Dringlichkeit mit großer Mehrheit zugestimmt. Sowohl Sebastian Buck (CDU) als auch Lucas Oletti (SPD) betonten aufgrund des jüngsten Schadenfalls, dass Container keine langfristige Lösung sein können, die Raumprobleme der Steinfurter Schulen zu lösen. „Da müssen wir ran“, verwies 1. Beigeordneter Michael Schell auf den Schulentwicklungsplan. Josef Kamer (SPD) fügte an: „Es wird höchste Zeit, dass wir von diesen Kisten runterkommen.“ Dieter Libutzki (Grüne) verweigerte dem Beschluss sogar die Zustimmung mit der Begründung: „Wir sollten von den Containern wegkommen und ihnen nicht auch noch Geld hinterherwerfen.“

Die Anlage an der Hauptschule hat zuvor übrigens am Rathaus gestanden. Dort waren sie als Flüchtlingsunterkünfte gebraucht worden. Die Firma, die die Abdeckungen gemacht hat, gibt es nicht mehr, fügte Bogs auf Nachfrage an. Damit haben wohl auch Gewährleistungsansprüche keine Aussicht auf Erfolg. Die Stadt bleibt also auf den Sanierungskosten sitzen.

Marco Dell‘Oro war am Freitagmorgen froh, dass zumindest überhaupt etwas übernommen wird, die akute Raumnot zu lindern. Grundsätzlich, so fügte er an, fehlen in der Schule am Bagno mindestens vier Räume, um den gewachsenen Schülerzahlen gerecht zu werden. Wann das Ende der Containerzeit eingeläutet wird, darüber will auch Marco Dell‘Oro nicht spekulieren. Einziger Mini-Trost: Zumindest die Ausschreibung für die Dachkonstruktion ist bereits raus.