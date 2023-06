Gekocht, gebangt, gewonnen – Antonio Locoselli räumt im großen Stil ab

Damit hätte Antonio Locoselli nie gerechnet. Beim Nachwuchswettbewerb für italienische Köche in Deutschland räumt er mit seiner mediterran-molekularen Kreation in großem Stil ab.

Er konnte es kaum glauben: Antonio Locoselli wurde in Dortmund zum besten Nachwuchskoch Deutschlands gekürt

In solchen Momenten kann man schon mal die Fassung verlieren: Antonio Locoselli fällt auf die Knie, schlägt stumm die Hände vors Gesicht und will es nicht glauben. Jury-Vorsitzender Gianluca Casini hat ihn gerade zum besten italienischen Nachwuchskoch Deutschlands gekürt. „Da konnte ich einfach nicht mehr“, erinnert sich der 35-jährige Pächter der Burgsteinfurter Schlossmühle an die Siegerehrung im Kölner Maritim-Hotel.