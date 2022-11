Gemeinsam gegen Gewalt

Die Farbe Orange ist nicht zu übersehen, sie ist ein kraftvolles Signal gegen die November-Tristesse. Am Freitag sah man auf dem Burgsteinfurter Wochenmarkt viele Frauen, die eine orangefarbenen Weste trugen und Informationsmaterial zu „Gewalt gegen Frauen“ verteilten. Am Abend leuchtete das Stadtweinhaus in warmem Orange – und das dank durchdachter Planung sogar energiesparend.

Bürgermeisterin Claudia Bögel-Hoyer freute sich in ihrer Eröffnungsrede sehr, dass Steinfurt erneut am internationalen „Orange-Day“ teilnahm: „Wir schließen uns der weltweiten Kampagne gegen Gewalt gegen Frauen gerne an und wollen auch für die Kreisstadt Steinfurt ein Zeichen setzen. Gewalt beginnt nicht mit Schlägen, auch durch verbale Diskriminierung und Einschränkungen werden die Grundrechte von Frauen verletzt.“ Die Aktionen waren vom Arbeitskreis Frauen in Steinfurt, dem Zonta-Club Münster und dem Förderverein der Stadtbücherei organisiert worden. Mit von der Partie waren auch die Gleichstellungsbeauftragten von Stadt und Kreis, Ulrike Terstiege und Brigitte Kumpmann.

Auf dem geschmückten Marktplatz berichtete Christine Tamm vom Zonta-Club Münster von geschlechtsspezifischen Gewalttaten im Münsterland und dem Land NRW, wo es beispielsweise im vergangenen Jahr 180 Massenvergewaltigungen gegeben hat. Auch global betrachte sei das Ausmaß an Gewalt gegen Frauen weiterhin erschreckend groß, besonders in den Kriegsgebieten, wo Vergewaltigungen als Methode der Demütigung eingesetzt werden. Die Frauenrechtsorganisation Zonta International wurde 1919 in den USA gegründet und ist eine Vereinigung berufstätiger Frauen in verantwortungsvollen Positionen.

Sie setzen sich für eine Verbesserung der Lebenssituation von Frauen in rechtlicher, politischer, wirtschaftlicher, beruflicher und gesundheitlicher Hinsicht ein. Ganz konkret ermutigte Christine Tamm die Zuhörer, im persönlichen Umfeld die Augen für Anzeichen von Gewalttaten offen zu halten, das Gespräch zu suchen und sich gegebenenfalls an die Polizei zu wenden.

Der Impulsvortrag der Rechtsanwältin Frauke Thole fand im Inneren der Stadtbücherei statt. Die Juristin berichtete von ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit beim Weißen Ring, der sich für die Unterstützung von Kriminalitätsopfern einsetzt. Dabei versteht Thole sich in erster Linie als Lotsin, die den Opfern von Gewalttaten zuhört und über die weiteren Möglichkeiten aufklärt.