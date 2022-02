Gesund und frei von Plastik

Die Milch kommt aus der Region. Genauso wie das Brot und das Gemüse. Alles in Bio-Qualität. Und: Ohne Plastik drumherum. Seit einigen Wochen beliefert Kristian Kühling vom Unverpacktladen „Hülle und Fülle“ in Steinfurt sieben katholische Kindertageseinrichtungen in der Stadt.

Die Milch kommt aus der Region. Genauso wie das Brot und das Gemüse. Alles in Bio-Qualität. Und: Ohne Plastik drumherum. Seit einigen Wochen beliefert Kristian Kühling vom Unverpacktladen „Hülle und Fülle“ in Steinfurt sieben katholische Kindertageseinrichtungen in der Stadt. „Eine tolle Kooperation, die super funktioniert“, finden Yvonne Radermacher-Bunte und Ansgar Kockmann von der Verbundleitung der Pfarrei St. Nikomedes. Ihnen ist es wichtig, dass die Mädchen und Jungen in ihren Einrichtungen lernen, woher die Lebensmittel kommen – und wie sie hergestellt beziehungsweise angebaut werden. Um das Bewusstsein dafür zu stärken, sollen auch die Produktionsstätten besucht werden.

Zweimal in der Woche fährt Kristian Kühling morgens in aller Herrgottsfrühe vor, um die Kitas zu beliefern. Noch lange, bevor die Kinder und das Erzieherteam da sind. In den Boxen, die er in den Einrichtungen abstellt, befindet sich alles, was fürs Frühstück wichtig und lecker ist. Dazu Salat und Gemüse fürs Mittagessen oder als Snack zwischendurch.

„Die Kinder sollen die Lebensmittel wertschätzen“, nennen Yvonne Radermacher-Bunte und Ansgar Kockmann das Ziel des Projektes. Dass die Bio-Milch anders schmeckt, daran haben sich die Mädchen und Jungen schnell gewöhnt.

Das Thema Ernährung soll künftig in den katholischen Kindertagesstätten eine noch größere Bedeutung haben. Der Verbundleitung geht es dabei selbstverständlich um gesundes Essen, aber auch mit dem Verzicht auf Plastik um die Bewahrung der Schöpfung: „Beides trifft hier aufeinander.“

Für Kristian Kühling hat die Zusammenarbeit gleich mehrere Facetten. Der Start-up-Unternehmer freut sich über das Interesse an seinem Konzept. Und wenn die Kinder nachmittags mit ihren Eltern in seinen Laden kommen, um genau das Müsli vom Morgen zu kaufen, weil es ihnen so gut geschmeckt hat, dann freut sich der Geschäftsmann doppelt.