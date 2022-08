Glanz für trüben Sommerabend

Ein beeindruckendes Konzert boten die „Czech Viruosi“ in der Bagno-Konzertgalerie in Burgsteinfurt.Dabei verstanden es die Akteurinnen und Akteure dem Publikum den trüben Sommerabend zu versüßen.

Es hat schon seine besondere Art, wenn Wolfgang Amadeus Mozart Konzerte für Klavier und Orchester komponierte. Immerhin waren es am Ende fast 30 – und immer „gewann“ das Klavier. Das war am Samstagabend in der Bagno-Konzertgalerie in Burgsteinfurt nicht anders, als die „Czech Virtuosi“ mit Stefan Veselka (Leitung und Klavier) einem leicht trüben Sommerabend zu richtigem Glanz verhalfen.

Das Konzert Nr. 12 in A-Dur stellt zwar im ersten Satz anfangs ein wuchtiges Orchester vor, aber irgendwie wartet man darauf, dass das Klavier die Führung übernimmt und letztlich bis zum Schluss nicht richtig wieder abgibt. Stefan Veselka, der vom Klavier aus seine Mitspieler dirigierte und motivierte, musizierte konzentriert, beschwingt und klangstark, setzte auch in den Kadenzen feine Akzente und hatte als Zugabe einen verträumt klingenden „Sommerabend“ für die Zuhörerschaft parat.

Apropos feine Akzente – die hatte es auch schon bei der eingangs gespielten Sinfonie Es-Dur, op. 4 von Johann Stamitz gegeben, der als oft genannter Mitbegründer der Mannheimer Schule auch Holz- und Blechbläsern wichtige Beiträge und Aufgaben zum orchestralen Gesamtklang verschaffte. Dessen kompositorische Klasse präsentierte sich aber im Adagio besonders bemerkenswert – wohlgemerkt einem reinen Streichersatz.

Sieht man von dem Salzburger Wunderkind einmal ab, zeigten sich die frisch aufspielenden“ Czech Virtuosi“ bei der Programmauswahl den verschiedenen Heimat-Komponisten besonders verpflichtet. Das war auch nach der Pause, die die angetanen Zuhörer auch im Freien in der Dämmerung genießen konnten, mit einer überraschenden dreisätzigen kleinen, aber wohlklingenden Ouvertüre zu der Oper „La Calliroe“ von Josef Myslivecek nicht anders. Dieser böhmische Komponist war Wolfgang Amadeus freundschaftlich verbunden, aber seine Werke „voll Feuer, Geist und Leben“ – wie sie Mozart adelte - fanden zum Schluss seines Schaffens nicht immer die ihnen eigentlich gebührenden Anerkennung.

Dem Publikum in der Steinfurter Galerie stand dann am Ende ein wahres Klangbad mit Antonin Dvorak Serenade für Streicher E-Dur, op. 22 ins Konzert-Haus. Unter dem bewegtem und bewegenden Dirigat von Stefan Veselka entfaltete sich ein timbre-reiches zuweilen dunkel-süffiges und dann wieder hell ziseliertes Streichererlebnis, das die restlos begeisterte Zuhörerschaft mit einem heftigen Beifall belohnte, der wiederum mit der Wiederholung des „Tempo di Valse“ aus dem Dvorak-Opus als Zugabe belohnt wurde.