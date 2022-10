Nahezu 70 „Langohren“ präsentierte der Rassekaninchenzüchterverein W 103 Burgsteinfurt am Wochenende im Vereinshaus an der Haarstiege. „In der 93-jährigen Geschichte des Vereins richten wir erstmals nach der Neugründung im Jahr 2022 in unserer vereinseigenen Anlage wieder eine Kaninchenschau aus“, sagte der Vorsitzende Udo Veer bei der Begrüßung am Samstag.

Neugründung

Die Ausstellungen seien immer ein wichtiges Stück Öffentlichkeitsarbeit, das beim Publikum Interesse an der Kaninchenzucht wecken soll. „Auch in diesem Jahr konnte wieder eine ansehnliche Zahl an Tieren präsentiert werden.

Preisträger Foto: Hauptpreisträger Senioren,Vereinsmeister: Hermann Kropp, Farbenzwerge rhönfarbig, 575,5 Punkte.,Bester Rammler: Heinz Floer, Farbenzwerge dunkel-/eisengrau, 96,5 Punkte.,Beste Häsin: Thomas von Schledorn, Graue Wiener wildfarben, 96,5 Punkte.,Beste Zuchtgruppe: Thomas von Schledorn, Graue Wiener wildfarben, 383,5 Punkte.,Landesverbandsmedaille: Hermann Kropp, Farbenzwerge rhönfarbig, 383,5 Punkte.,Kreisverbandsehrenpreis: Udo Veer, Deutsche Riesenschecken schwarz-weiß, 378,5 Punkte.,Sonderpokal: Heinz Floer, Farbenzwerge dunkel-/eisengrau.,Beste Zuchtgruppe Gastaussteller: Andreas Heßling, Zwergwidder weiß, Rotaugen, 385,5 Punkte., ...

Gewidmet war die Schau dem verstorbenen Mitglied und ehemaligen Vorsitzenden von 1990 bis 2004, Willi Sunder, in dessen Angedenken ein Sonderpreis vergeben wurde. Besonderen Dank sprach der Vorsitzende den Mitgliedern des Kaninchenzüchtervereins W 373 Rheine aus, die sich als Gastaussteller der Schau anschlossen. Wer am Samstag oder Sonntag das Vereinshaus besuchte, bekam eine große Palette an Rassen und Farbenschlägen von „Deutschen Riesen“ über Mecklenburger Schecken bis hin zu Zwergwiddern zu sehen.