Großes Interesse an Ausbildung zum Gästeführer

Dank Förderung aus dem Leader-Programm der EU konnte der Arbeitskreis Steinfurter Land nun eine Ausbildung für Gästeführer anbieten. 20 Kandidaten sind am Mittwoch zur Auftaktveranstaltung in die Bagno-Konzertgalerie gekommen.

Keine Frage, die Messlatte für die Bewerber liegt hoch: Kommunikationsstark sollen sie sein, ein sicheres Auftreten haben – und firm in Regionalgeschichte sowieso. Keine Frage auch, dass Marion Kessens am Mittwoch bei der Auftaktveranstaltung zur Gästeführerausbildung angesichts dessen sehr erfreut war, im Namen des Arbeitskreises Steinfurter Land Tourismus 20 Kandidaten in der Konzertgalerie begrüßen zu dürfen.

Die kommen neben Emsdetten, Ochtrup und Metelen vor allem aus Steinfurt selbst. „Wenn alle am Ball bleiben, werden in Kürze zehn zusätzliche Kräfte das Steinfurter Team verstärken“, so die Geschäftsführerin von Steinfurt Marketing und Touristik (SMarT). Das sei mehr als eine Verdoppelung. Auch freute sie sich, dass auch drei Kandidaten aus Borghorst mit dabei sind. Das Trio könnte schon bald Günther Gromotka unter die Arme greifen, der das Fähnlein der Gästeführer im größeren Stadtteil momentan als Einziger hoch hält.

Bis es soweit ist, wird indes noch rund ein halbes Jahr ins Land gehen. Weitere zwölf Unterrichtseinheiten stehen für die künftigen Gästeführerinnen und -führer online wie in Präsenz an, ehe sie hoffentlich alle im September ihre Teilnahmeurkunden in Händen halten können. Bis dahin soll ihnen das nötige Handwerkszeug an die Hand gegeben werden, Konzepte für eine eigene Führung zu entwickeln. Die Inhalte reichen von didaktische Prinzipien der Gästeführung über Haftungs- und Rechtsfragen bis hin zum Stimm- und Sprechtraining.

Zum Auftakt am Mittwoch vermittelte Kommunikationsexpertin Andrea Schwitalla zunächst Grundlagen zum Thema nonverbale Kommunikation. Stichworte waren Gestik, Mimik oder Körperhaltung. Schwitalla betonte die Wichtigkeit des Themas – und zeigte sich zugleich zuversichtlich, dass die Kandidaten in dieser Hinsicht gut aufgestellt sind. „Ihr habt ja einen tollen Job in Aussicht, da kommt vieles ganz automatisch!“

Überhaupt kann man wohl kaum behaupten, dass die Bewerber, was die Entwicklung ihrer Persönlichkeit anbelangt, bei null anfangen. Im Gegenteil. Durch die Bank handelt es sich um gestandene Charaktere, die über viel Lebenserfahrung verfügen.

Peter Meinders gehört zum Kreis der angehenden Gästeführer. Der gebürtige Niederländer lebt seit fast 30 Jahren in Burgsteinfurt, hat bereits Vorerfahrung als Städteführer und möchte als Ruheständler „der Stadt etwas zurückgeben“, indem er auf humorig-unterhaltsame Weise Lokalgeschichte Besuchern näher bringt. Gerne natürlich auch niederländischen Touristen, bei denen sich die Kreisstadt übrigens steigender Beliebtheit erfreut, wie Marion Kessens zu berichten weiß.

Mit Günther Schwarte zählt eine stadtbekannte Persönlichkeit mit zum Bewerberkreis. Auch er suchte nach dem Ausscheiden aus dem aktiven Erwerbsleben eine neue Aufgabe im Ruhestand – und fand diese in Idealvorstellung in der Gästeführung. „Ich gehe gerne mit Menschen um und bin jetzt als Rentner nicht mehr so fremdbestimmt“, sagt Schwarte. Er könnte es sich vorstellen, beim neu zu installierenden Nachtwächterrundgang mitzuwirken. „Kleine Geschichten und Döhnkes über Burgsteinfurt könnte ich jedenfalls reichlich beitragen.“

Tanja Withut gehört zu den aus den umliegenden Orten stammenden Kandidaten. Im Nachbarort Och­trup führt die gelernte Töpferin das gleichnamige Museum und hat dort auch schon Führungen in autodidaktischer Eigenregie gemacht. Ihr Traum, als ausgebildete Gästeführerin auch Stadtführungen vor größerem Publikum zu absolvieren, gehe mit dem Angebot des Steinfurter Land Tourismus nun in Erfüllung.

Marion Kessens zeigte sich begeistert über die große Resonanz auf das Ausbildungsangebot. Es sei das erste seiner Art in der Kreisstadt überhaupt und nur durch eine Leader-Förderung zustande gekommen, betonte die Geschäftsführerin.