Größter Batzen für IT in Schulen

Steinfurt

Auf Eineinviertelmillionen Euro beziffern sich die Sanierungs- und Ausbauarbeiten, die in den Ferien in Steinfurt an öffentlichen Gebäuden durchgeführt werden. Der größte Teil ist für die IT-Ausstattung der Schulen in Steinfurt gedacht. Doch auch Rathaus wird gearbeitet.

Von Dirk Drunkenmölle