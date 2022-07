Händel entfesselt und neu aufgemischt

Händel reloaded – unter diesem Motto findet am 31. Juli ein Konzert in Burgsteinfurt statt. Im Rahmen der Konzertreihe „Summerwinds“ werden dabei alte Stücke neu interpretiert.

„Summerwinds“ mit Thomas Dobler’s New Baroque in Großer Kirche

„Händel Reloaded“ ist der Konzertabend am 31. Juli (Sonntag) von 18 bis 20 Uhr in der evangelischen Großen Kirche in Burgsteinfurt überschrieben. Doch was genau kann man sich darunter vorstellen?

Die Musik klingt bekannt, nach Barock. Beizeiten poppig, ist es dennoch nicht Mainstream. Kein Jazz, auch keine Weltmusik. Eine Mélange ganz eigener Art, fantasievoll, originell und ganz von heute – von den Musiken des Barock und des 21. Jahrhunderts inspiriert: das „Neue Barock“ des Quartetts um Thomas Dobler und Daniel Schnyder. Die musikalischen Weltenwanderer aus der Schweiz, Spanien und den USA treten im Rahmen des Internationalen Holzbläser-Festivals „Summerwinds Münsterland“ in Burgsteinfurt auf.

Im Verlauf des Abends wird sich das Quartett vor allem Highlights aus Händels „Messias“ zu eigen macht. Die barocken Themen, ganze Passagen zitiert Thomas Dobler’s New Baroque, mischt sie auf, entfesselt sie: mit Klängen aus Mittelalter und Renaissance, arabo-andalusischen Skalen oder afrokubanischen Rhythmen, Poppigem, Jazz.

Von links oben nach rechts unten: Caroline Lambelé, Daniel Schnyder, Miquel Àngel Cordero und Thomas Dobler. Foto: Adam Taubitz (Collage: wn.de)

Improvisation als belebendes und freies Element

Heraus kommt eine spannungsreich-farbige Suite: Spiegel der globalisierten Welt, Unterhaltung mit Anspruch, Botschaft der Freiheit. Essenziell wichtig dabei: die Improvisation, aus der Inspiration des unwiederholbaren Augenblicks. Ob sie „von oben“ kommt? Für Schnyder geht aus ihr Sinn „durch Zufall (hervor), nach einem chaotischen Prinzip. Das ist ein natürlicher Prozess – wie wenn ein Fluss fließt“.

Mit Dobler und Schnyder spielen der vielfach ausgezeichnete Kontrabassist Miquel Angel Cordero sowie die in Kammermusikprojekten in ganz Europa beheimatete Geigerin Caroline Lambelé in Burgsteinfurt.

Das Konzert im Rahmen des Holzbläserfestivals „Summerwinds Münsterland“ wird von der GWK-Gesellschaft für Westfälische Kulturarbeit, Münster in Kooperation mit der Evangelischen Kirchengemeinde Burgsteinfurt veranstaltet. „Summerwinds“ präsentiert bis zum 2. September insgesamt 50 hochkarätige Konzerten in Münster und im Münsterland. Infos und Tickets zum Preis von 20 Euro (ermäßigt 15 Euro) bei Steinfurt Marketing und Touristik, Markt 2, oder online erhältlich. Das Programmbuch gibt es kostenlos an den Spielorten und einschlägigen Auslagestellen oder 0251/5 91 30 41, E-Mail info@summerwinds.de.