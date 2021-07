Hinfallen und wieder aufstehen

Skateboarden trotz Corona – Westenergie und skate aid machten es in Leer für die Ferienkinder möglich.

Coole Tricks auf dem Skateboard üben, entspannt mit dem Longboard cruisen und anschließend sogar ein eigenes Board mit nach Hause nehmen. Das alles bot der Skateboard-Workshop, der jetzt im Rahmen des städtischen Ferienprogramms auf dem Gelände der Astrid-Lindgren-Schule angeboten wurde. In Kooperation mit der Stadt Horstmar, dem Energieunternehmen Westenergie und der Organisation skate-aid aus Münster fand die zweitägige Veranstaltung unter Federführung von echten Profis statt.

Rollende Räder, heiße Tricks, hinfallen, aufstehen und wieder neu versuchen, hieß es für die 24 angemeldeten Kinder, die sehr viel Spaß hatten. Bürgermeister Robert Wenking, Verwaltungsmitarbeiterin Carolin Ahmann, die mit einem Team das Sommerferienprogramm organisiert hat, und Norbert Lüssem, Kommunalmanager bei Westenergie, eröffneten den Workshop. Bevor es auf die Bretter ging, baute jeder Teilnehmer unter fachmännischer Anleitung das eigene Skateboard zusammen, designte es nach eigenen Wünschen und wagte dann unter Anleitung erste Fahrversuche auf den rollenden Brettern.

„Der Workshop ist für die Kinder und Jugendlichen, die in den vergangenen Monaten viel Zeit zu Hause verbringen mussten, eine willkommene Abwechslung und bringt ein Stückchen Normalität zurück“, freute sich Robert Wenking darüber, dass die Veranstaltung trotz Corona stattfinden konnte.

„Das gesamte Team von skate-aid hat keine Mühen gescheut und ein super Konzept erarbeitet, mit dem wir trotz aller derzeitigen Einschränkungen viele Jugendliche aufs Skateboard bringen können“, erklärte Kommunalmanager Norbert Lüssem.

In kleineren Gruppen und mit den erforderlichen Abständen gingen die Teilnehmer an den Start. Die Coaches brachten ihnen die Basics, wie beispielsweise die richtige Balance, das Lenken, das Beschleunigen und das Bremsen bei. Die Mädchen und Jungen lernten zudem, welche Boardgröße für wen geeignet ist, wann weiche Rollen besser passen als harte sowie was die Rollengröße mit der Geschwindigkeit zu tun hat.

Zur Freude und Überraschung der Mädchen und Jungen durften sie das ihnen zur Verfügung gestellte Skateboard zum Ende der Veranstaltung mit nach Hause nehmen.