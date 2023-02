Hinhören, wie Hass klingt

Ben Salomo ist ein in Israel geborener jüdischer Rapper und Youtuber. 20 Jahre lang war er Teil der Szene, unter anderem Begründer der Konzertreihe „Rap am Mittwoch“, die er moderierte und produzierte. Doch im Mai 2018 gab er das Musikformat wegen starker antisemitischer Tendenzen in der Deutschrap-Szene auf. Heute informiert er Schülerinnen und Schüler in interaktiven Vorträgen darüber, warum sie insbesondere deutschen Gangsta-Rap kritisch hören sollten. Am Donnerstag war Salomo zu Gast in der Mensa des Gymnasiums Borghorst. Er sprach vor und mit zahlreichen Schülern.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

News-App Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper & ePaper-Archiv

montags - sonntags informiert Digital Premium Aktionsangebot für Neukunden WN ePaper & ePaper-Archiv

alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

WN-Apps für Smartphone und Tablet