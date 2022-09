Hohe Motivation und große Nachfrage

Der TB Burgsteinfurt ist auch im zweiten Jahr der Corona-Pandemie „mit einem blauen Auge davon gekommen“, sagte Vorstandsmitglied Dörte Michels während der Jahreshauptversammlung. Dazu fanden sich 33 stimmberechtigte Mitglieder am Freitagabend in der Villa Turnerbund ein.

Erfreulich seien die wieder ansteigenden Mitgliederzahlen. Waren es Ende 2020 noch 1531, sind es nun mehr 1563. „Noch besser sieht es bei den Kurzzeitmitgliedern aus“, hob Dörte Michels die gute Entwicklung bei den Kursen und im Reha-Sport hervor. Außerdem habe sie festgestellt, dass viele neue Kinder in den verschiedenen Abteilungen angemeldet worden seien und die Nachfrage weiter sehr hoch sei. „Finanziell hat der TB die Krise bisher gut überstanden“, unterstrich die Vorständin.

Bei den Expansionsplänen habe der Turnerbund etwas zurückrudern müssen. Jetzt habe sich der TB dazu entschieden, den Anbau am „Haus der Bürger/MLH“ für sein geplantes „TB-Tanzstudio“ zu übernehmen. Der Anbau wird jedoch noch als Kita des Arbeiter-Samariter-Bundes genutzt, der in einem Jahr mit seiner Einrichtung in einen Neubau einziehen wird. Direkt danach soll der leergezogene Anbau umgebaut werden. Da eine tragende Wand herausgerissen werden müsse, sei ein neues Dach zwingend. „Der TB beteiligt sich an den Kosten und wir hoffen, dass wir 2024 dort mit unseren Kursen starten können“, meinte Dörte Michels.

Eine Investition, die sich über kurz oder lang amortisieren werde, sei die Anschaffung einer eigenen Zeitmessanlage beispielsweise für den Altstadt-Abendlauf und den Steinhart500 gewesen. „Als wir 2000 Euro für eine geliehene Zeitmessanlage bezahlen mussten, obwohl die Laufveranstaltung wegen der Corona-Pandemie abgesagt werden musste, habe ich mich darüber wahnsinnig geärgert“, begründete Michels diese Entscheidung.

Für den kommenden Steinhart500 am 6. November (Sonntag), kündigte sie noch eine Zusatzstrecke über sieben Kilometer an: „Diejenigen, die daran teilnehmen wollen, starten um 14.30 Uhr, damit die Ultra-Läufer nicht so allein sind.“ Großen Bedarf hat der Turnerbund an Übungsleitern auch mit Migrationshintergrund, um die unter Corona gelittene Integrationsarbeit wieder intensivieren und Flüchtlinge aus der Ukraine betreuen zu können. Nach dem im vergangenen Winter das Sporteln komplett ausgefallen war, sind jetzt sieben Termine – der erste am 23. Oktober (Sonntag) – in der Willibrordsporthalle geplant.

Eine einstimmige Entlastung des Vorstands und des Präsidiums für das abgelaufene Geschäftsjahr erfolgte ebenso, wie ein einstimmiges Votum für den Etat 2022.

Obwohl der TB Burgsteinfurt noch auf gesunden Füßen steht, kündigte Dörte Michels mittelfristig wegen der Preissteigerungen, der Anhebung des Mindestlohns und der Energiekrise eine Erhöhung der Beiträge an. „Die sind jetzt seit 13 Jahren stabil geblieben“, so die Vorständin.

Nach den Sportberichten aus den Abteilungen und den Ehrungen stellten sich die beiden Präsidiumsmitglieder Claus Muchow und Kai Namockel erfolgreich für weitere zwei Jahre zur Wiederwahl. Ebenso Kassenprüfer Martin Kolthof. „Die Treue unserer Mitglieder ist wichtiger denn je. Die Motivation und die Nachfrage ist wieder gestiegen“, schloss Dörte Michels die harmonische Jahreshauptversammlung.