Höhere Nachfrage in Borghorst

In den beiden Corona-Schnelltestzentren in Borghorst und Burgsteinfurt ist die Nachfrage sehr unterschiedlich.

Während Apotheker Abed Daka in der Apotheke am Bauhaus mit dem Andrang sehr zufrieden ist, könnte es in Burgsteinfurt durchaus mehr sein, wie Dr. Olaf Rose auf Nachfrage erklärte. Auch am Tag drei nach dem Start des Schnelltestzentrums sei der ganz große Andrang im Ärztezentrum Wippert ausgeblieben.

„Man muss es klar sagen: Die Resonanz ist bislang sehr mager, es besteht noch sehr viel Luft nach oben“, ist Rose ein wenig überrascht von der Situation. Von den 20 zusätzlichen Servicekräften, die der Apotheker eingestellt hat, seien täglich ein Viertel im Einsatz, und auch die seien noch unterfordert. Woran es in Burgsteinfurt liegt, dass die Bevölkerung (noch) zurückhaltend mit der Inanspruchnahme des Testangebots ist? Rose kann nur mutmaßen – und appellieren: Massentests seien enorm wichtig, um die Pandemie in der momentan kritischen Situation in den Griff zu bekommen. Rose: „Es gilt, die positiven Corona-Fälle zu ermitteln und dann zu handeln.“

Abed Daka in der Borghorster Bauhaus-Apotheke verzeichnet bislang am Morgen und am Nachmittag einen ausgebuchten digitalen Terminkalender. „Mittags und am frühen Nachmittag sind bislang immer noch Testtermine frei“, so Daka. Logistik und Organisation des Zentrums, untergebracht im hauseigenen Kosmetikstudio, hätten sich sehr gut eingespielt. Und auch die Mitarbeiter seien überaus motiviert bei der Sache.