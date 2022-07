Honig für Forschung und Gäste

Studierende der Fachhochschule haben Honig hergestellt. Das Ganze geschah in mehreren Seminaren – zwischen denen auch Konkurrenz bestand. Die Studierenden wollen den Honig und deren Zusammensetzung analysieren. Doch er hat auch noch einen ganz anderen Zweck.

Der große Moment war für alle Beteiligten gekommen, als der Honig aus der Schleuder durch ein Sieg in den Eimer floss.

13 Kilogramm Honig hat ein Bienenvolk vom Campus Steinfurt der Fachhochschule vorgelegt. Das regionale Lebensmittel soll vor allem als Geschenk für Gäste dienen. „Mal sehen, ob ihr das überbieten könnt“, sagte Prof. Dr. Isabelle Franzen-Reuter, FH-Vizepräsidentin für Lehre, Nachhaltigkeit und Hochschulplanung, lachend zu „Imkerkollege“ Prof. Dr. Guido Ritter. Franzen-Reuter, die auch Hochschullehrerin am Steinfurter Fachbereich Energie-Gebäude-Umwelt ist, hatte für die Biomonitoring-Lehrveranstaltung Honigbienen auf dem Campus angesiedelt. Zur Honigernte war Franzen-Reuter mit Studierenden und Mitarbeitern ins „Food Lab Münster“ gekommen, weil das Labor für Lebensmitteltechnologie über die notwendige Ausstattung mitsamt Honigschleuder verfügt. Dessen wissenschaftlicher Leiter Ritter hat die Ernte begleitet. Vor drei Jahren hatte der Ernährungswissenschaftler das Imkerei-Seminar „Schwarmintelligenz“ für Oecotrophologie-Studierende in Münster initiiert.

Bienen leben neben der FH

Ein paar Tage nach den Kommilitonen aus Steinfurt waren diese mit der Ernte dran. Doch bevor es losgehen konnte, trugen sie zunächst die Waben in das münsterische Labor. Die Bienen leben auf einer Wiese in der Nähe des Fachhochschulzentrums. Danach erklärte Ritter die Schritte: zunächst das Wachs entdeckeln, dann Waben schleudern und den Honig sieben.

„ »Wir haben die Steinfurter geschlagen« “ Prof. Dr. Guido Ritter

Als eine Studentin die Klappe an der Schleuder öffnet und der erste Honig durch ein Sieb in einen Eimer strömt, geht ein Raunen durch den Raum. „Die Qualität stimmt“, stellte Ritter fest, nachdem er den Honig probiert und einen Blick durch das Refraktometer geworfen hatte. Mit 17,5 Prozent Wassergehalt entspricht alles den lebensmittelrechtlichen Vorgaben. Er schmecke würzig, im Abgang etwas bitter. Zu erkennen seien mediterrane Noten wie die von Thymian, analysierte der Sensorikexperte. „Und wir haben die Steinfurter geschlagen“, sagte Ritter mit einem Augenzwinkern. 17 Kilogramm zeigte die Waage an.

Prof. Dr. Isabelle Franzen-Reuter (2.v.r.), Ralf Schneider (3.v.l.) und Philipp Stejskal (M.) betreuen mit Studierenden die Bienen auf dem Campus Steinfurt Foto: FH Münster/Dzemila Muratovic

Wenn sich die Bienen zu einer Wintertraube zusammenschließen, arbeiten die Studierenden mit dem Honig weiter. In den Laboren produzieren sie Produkte wie etwa Met, untersuchen den Honig sensorisch und analysieren die chemische Zusammensetzung sowie die Sorte anhand der Pollen.