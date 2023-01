„Immer weniger Zeit für Patienten“

Steinfurt

Die Digitalisierung vieler Bereiche soll für mehr Effektivität in Abläufen sorgen. Was die seit dem 1. Januar geltende digitale Krankschreibung angeht, sind allerdings nicht zuletzt Mediziner mitunter wenig begeistert. Auch in Steinfurt wird der damit verbundene erhöhte Zeitaufwand kritisch gesehen. Für Arbeitgeber hat das neue Verfahren derweil ebenso Folgen: Sie müssen sich die Krankschreibungsdaten ihrer gesetzlich krankenversicherten Mitarbeiter online bei den Krankenkassen selbst besorgen.