Impulse für die Heimat

Internationales Treffen zum Thema Nachhaltigkeit in der FH Steinfurt

„Zusammen nachhaltig“ ist das diesjährige Motto der FH Münster, die 2022 zum „Jahr der Nachhaltigkeit“ erklärt hat. Nach vielen Aktionen, wie unter anderem einem „Tag der Nachhaltigkeit“, hat sie nun eine International Staff Week zum Thema „Perspectives on Sustainability” organisiert. 21 Gäste aus zwölf Nationen − hauptsächlich aus Europa, aber auch aus Indien und dem Überseedépartement Französisch-Guayana − sind der Einladung nach Münster gefolgt und haben sich mit der Nachhaltigkeitsstrategie der FH vertraut gemacht.

Vorträge

„Als Hochschule für Angewandte Wissenschaften können und wollen wir Wegbereiterin und Motor erforderlicher Veränderungen sein. Es besteht nicht nur die dringende Notwendigkeit, sich dieses Themas anzunehmen, sondern als Hochschule haben wir auch eine gesellschaftliche Verantwortung dies zu tun“, betonte FH-Präsident Prof. Dr. Frank Dellmann die Wichtigkeit des Themas.

Das Programm bot zahlreiche Möglichkeiten, Ideen und Ansätze zu diskutieren, mit denen Hochschulen weltweit zu einer Reduzierung des Ressourcenverbrauchs beitragen können. Auf der Agenda standen Workshops, Vorträge und Besichtigungen. Unter anderem erläuterte Prof. Dr. Isabelle Franzen-Reuter, Vizepräsidentin für Lehre, Nachhaltigkeit und Hochschulplanung, wie die FH Münster die Academic Scorecard „Nachhaltigkeit“ in ihre Managementstrategie integriert hat, und FH-Klimaschutzmanagerin Marion Behrends stellte das Klimaschutzkonzept der Hochschule vor. Während einer Exkursion nach Steinfurt besuchten die Gäste verschiedene Labore auf dem Campus und FH-Forschungseinrichtungen im Bioenergiepark Saerbeck.

Klimaschutzkonzept

„Die Rückmeldungen waren durchweg positiv“, so Laurin Eckermann. „Ich bin überzeugt, dass die Teilnehmerinnen und Teilnehmer viele Impulse mit in ihre Heimatinstitutionen tragen werden“, so der Mitarbeiter des International Office (IO), der die Veranstaltungswoche organisiert hatte.

„Inspirierende Beispiele in nachhaltige Projekte haben den Mehrwert dieser Veranstaltung für Hochschulen deutlich gemacht. Ich bin mir sicher, dass internationale Kooperationen im Hochschulkontext großartige Ideen zur Erreichung der UN-Nachhaltigkeitsziele beisteuern“, ergänzt Sibel Gören, Leiterin des IO. „International Staff Weeks, gefördert durch das Erasmus+-Programm, sind eine großartige Möglichkeit für Mitarbeitende und Dozierende, um internationale Erfahrungen zu sammeln und einen Einblick in die Arbeitswelten europäischer Hochschulkollegen zu erhalten.“