In 16 Tagen um die Ostsee

Klaus und Max Krohme sowie Günter und Steven Dauke (v.l.) haben sich der Herausforderung gestellt und an der Baltic Sea Circle-Rallye einmal rund um die Ostsee teilgenommen. Ein echtes Erlebnis für die Vater-Sohn-Gespanne, die Wikingergräber gesehen, an menschenleeren Ufern gecampt, das Nordkap besucht und jede Menge Spaß und interessante Begegnungen mit Kulturen und Menschen in den neun Ländern gehabt haben, die sie in 16 Tagen bereits haben.