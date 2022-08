Interessante Führungen und offene Türen

17 Objekte können in Steinfurt am Tag des offenen Denkmals besichtigt werden. Angeboten werden dabei auch zahlreichen Führungen.

Am 11. September (Sonntag) findet deutschlandweit wieder der Tag des Offenen Denkmals statt. Eigentümerinnen und Eigentümer von Denkmälern und historischen Stätten gewähren Bürgerinnen und Bürgern Einblicke in ihre, der Öffentlichkeit normalerweise nicht zugänglichen, Gebäude. Der Tag des Offenen Denkmals wird bundesweit koordiniert von der Deutschen Stiftung Denkmalschutz. Über 5000 Denkmale können Besucher an diesem Tag in Deutschland erleben. Auch Steinfurt ist mit 17 Objekten dabei.

Konzertgalerie

Welche das sind, präsentierten jetzt Indra Hinsenkamp, Assistenz der Geschäftsführung bei Steinfurt Marketing und Touristik, und Marion Kessens. „In diesem Jahr steht die Veranstaltung unter dem Motto ‚KulturSpur. Ein Fall für den Denkmalschutz‘“, so Hinsenkamp in der Pressemeldung. Das vorgegebene Motto des Aktionstags biete einen Interpretationsspielraum, so wie jedes Jahr. „Ganz besonders wird unsere Stadtführung um 14.30 Uhr, denn Gästeführerin Vera Menzel hat das Motto im Blick“, so die Geschäftsführerin. Jeweils um 11 und um 12.30 Uhr finden Führungen in der Konzertgalerie statt. Um 11 und um 15 Uhr führen Gästeführer durchs Schloss, um 12.30 Uhr können Gäste sich mit dem Architekten Christoph Achterkamp die architektonischen Erneuerungen im Einklang mit dem historischen Bestand erklären lassen. Auch die Blaudruckerei bietet Vorführungen an. Weitere Informationen können den Flyern des Kreises und dem eigenen von SMarT entnommen werden. Die Führungen sind kostenlos, von der Teilnehmerzahl aber limitiert.

Blaudruckerei

Anmeldungen nimmt SMarT ab sofort unter Telefon 0 25 51 / 18 69 00 oder per E-Mail an info@steinfurt-touristik.de entgegen.