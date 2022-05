Das Paket, das vor nicht ganz drei Monaten bei Marion Kessens auf dem Schreibtisch lag, war über 100 Seiten stark. Damit hat es die Geschäftsführerin der Steinfurter Marketing und Touristik (SMarT) jetzt schwarz auf weiß: Die Steinfurter Luft ist eines Luftkurortes würdig. Das Gutachten ist aber nur einer, wenn auch ein ganz entscheidender und städtischerseits nicht beeinflussbarer Punkt auf einer langen To-do-Liste hin zum Prädikat Luftkurort Steinfurt. „Wir werden jetzt eine Arbeitsgruppe gründen, um die weiteren Schritte in Angriff zu nehmen“, sagte die SMarT-Geschäftsführerin am Montag bei ihrer Jahrespressekonferenz, zu der sie zusammen mit Alfons Kock, dem neuen Vorsitzenden von SMarT, eingeladen hatte.

Auf der vom Land NRW vorgegebenen Liste von Pflichteinrichtungen stehen unter anderem eine Begegnungsstätte mit Angeboten zu Gesundheit und Fitness, ein öffentlich zugänglicher Kurpark sowie ein „entprechender Ortscharakter“. Marion Kessens weiß: „Da sind unter anderem Änderungen des Flächennutzungsplans notwendig.“

Trotz des enormen Aufwands ist das SMarT-Führungsduo überzeugt davon, dass sich die Arbeit lohnt. So glaubt Marion Kessens an den Gesundheitsurlauber, der sich von dem Titel Luftkurort nach Steinfurt locken lassen würde. „In der Altersgruppe 70plus gibt es viele, für die die Luftqualität schon wichtig ist“, sagt Marion Kessens. Steinfurt müsse zwar erst in die eigene Infrastruktur investieren. Durch danach möglichen jährlichen Zuschüsse könne die Stadt ihre Einrichtungen aber dann nicht nur pflegen, sondern auch hochwertige Veranstaltungen nach Steinfurt holen.

Das Hotelangebot in der Kreisstadt spielt nicht nur für die Anerkennung als Luftkurort eine Rolle. Auch bei einer Landesgartenschau im Jahr 2029 ist ein ausreichendes Bettenangebot wichtig. Darum steht der Neubau eines Beherbergungsbetriebs weiterhin ganz oben auf der Agenda bei SMarT. „Investoren gibt es genug“, wissen Alfons Kock und Marion Kessens. „Aber einen Betreiber zu finden, das ist schwer.“ Gastronomie, das wolle im Augenblick niemand mehr machen. Auch die Standortfrage sei nach wie vor nicht beantwortet. Bis auf den Umstand, dass so ein Betrieb nach Burgsteinfurt soll. Derzeit ist eine Machbarkeitsstudie für ein Hotel in der Mache.

Alfons Kock und Marion Kessens betrachten natürlich mit Interesse die Bemühungen, die Landesgartenschau 2029 nach Steinfurt zu holen. „Das wäre eine Riesen-Chance für die Stadt“, meint der SMarT-Vorsitzende. Inhaltlich habe sich der Vorstand schon mit dem „Was wäre wenn“ auseinandergesetzt. Klar ist: „Kommt die Laga, benötigen wir mehr Beratungspersonal.“

Dabei ist das Warten auf Touristen, die beraten werden möchten, lange nicht die einzige Aufgabe des SMarT-Teams im Alten Rathaus in Burgsteinfurt, wie Kock und Kessens betonen. Das Spektrum sei viel weitreichender und gehe von der Organisation der bekannten Stadtfeste über die Vermietung von Werbeflächen über das Erstellen von Flyern und Broschüren bis hin zum Führen des Veranstaltungskalenders. Die Aufgaben hätten in den letzten Monaten noch zugenommen, was man vom Personal leider nicht sagen könne. Darum ist für Alfons Kock klar: „Wir müssen die Digitalisierung vorantreiben, damit wir mehr Zeit für unsere Kunden haben.“ Darum sei SMarT gerade auf der Suche nach entsprechender Software.

Noch „völlig ergebnisoffen“ sind die Überlegungen, wie die Aktivitäten der Werbegemeinschaften und der Gewerbegemeinschaft Sonnenschein gebündelt und neu sortiert werden können. Wie Kock und Kessens erläuterten, sei ein Experte von außen mit einer Bestandsaufnahme beschäftigt. Die SMarT-Geschäftsführerin: „Natürlich sollen die Ideen des gescheiterten Wirtschaftsforums einfließen.“