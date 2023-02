Kai Laukemper setzt sich gegen sieben Bewerber durch

Na, wenn das mal kein Sechser mit Zusatzzahl ist: Kai Laukemper ist seit dem 1. Februar neuer fest angestellter Mitarbeiter bei SMarT – im Verein Steinfurt Marketing und Touristik mit Sitz in Alten Rathaus in Burgsteinfurt. Geschäftsführerin Marion Kessens ist jedenfalls die Freude – und auch die große Erleichterung – über den Neuzugang deutlich anzumerken. Und nicht nur sie ist an diesem verregneten Februarnachmittag sichtbar gut gelaunt.

