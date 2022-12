Pünktlich zu Weihnachten startet der Bagno-Kulturkreis Steinfurt als Veranstalter der Meisterkonzerte in der Bagno-Galerie wieder seine beliebte Weihnachtsaktion „Kaufe 4, zahle 3“. Damit bietet der Kulturkreis allen Musikfreunden die Chance, Konzertkarten zu Weihnachten zu verschenken und gemeinsam mit Freunden und Verwandten einen großartigen Abend im Bagno zu erleben.

Bis spätestens 16. Dezember (Freitag) können die Tickets im Rahmen der Weihnachtsaktion bei Steinfurt Marketing und Touristi (SMarT) unter Telefon 0 25 51/18 69 00 oder per E-Mail an tickets-bagno@ steinfurt-touristik.de bestellt werden. Kurzentschlossene können noch bis 22. Dezember (Donnerstag) Karten direkt vor Ort in der SMarT-Geschäftsstelle, Markt 2, in Burgsteinfurt kaufen.

Die Aktion gilt ausschließlich für die Konzertlesung mit Schauspieler Christian Brückner und Pianistin Hideyo Harada am 5. Februar (Sonntag) um 18 Uhr, und für den Liederabend mit Sopranistin Sibylla Rubens am 25. Februar (Samstag) um 20 Uhr. Jeder, der vier Karten für einen der beiden Februar-Termine kauft, zahlt nur den Preis für drei Karten. Abgezogen wird der Preis für die günstigste Karte, soweit Plätze verfügbar sind. Die Aktion ist begrenzt auf ein Konzert pro Kunde.

Schauspieler Christian Brückner, deutschlandweit bekannt als feste Synchronstimme Robert De Niros und anderer Hollywoodgrößen, taucht am 5. Februar zu Musik von Franz Schubert in die „Zwischenwelten“ des Dichters Adalbert Stifter ein.

Die international bekannte Sängerin Sibylla Rubens präsentiert am 25. Februar romantische Lieder von Anton Urspruch, Johannes Brahms, Franz Liszt und Robert Schumann.

Musik zu verschenken macht Freude, da ist sich der Künstlerische Leiter des Bagnos, Prof. Matthias Schröder, ganz sicher: „Viel zu lange haben wir in Coronazeiten auf Theater- und Konzertbesuche verzichten müssen. Dies ist eine wundervolle Gelegenheit, anderen Menschen unsere einzigartige Bagno-Konzertgalerie zu zeigen und Kultur in vollen Zügen zu genießen“.