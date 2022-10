„Keiner weiß, was kommt“

Die wirtschaftliche Unsicherheit geht an dem Wochenmarkt nicht vorbei. Der Corona-Hype ist vorbei, die Kunden zeigen den Willen zum Sparen.

Maria Plagge fingert sichtlich geübt aus dem blauen Plastikkorb die Kartoffeln, die bei ihrem Wachstum in Emsdettener Erde bei der Pflaumengröße Halt gemacht haben. „Der Kunde hat mittelgroße Kartoffeln bestellt, also bekommt er sie auch“, sagt die Bäuerin und lässt Knolle für Knolle in die weiße Plastiktüte fallen. „Das ist Service, oder?“ Den könne sie aber nur bieten, weil sie sich bewusst kleingehalten habe. Sie setzt auf ihre Stammkunden, wie den mit den mittelgroßen Kartoffeln. Zum Glück. „Denn die Laufkundschaft, die ist deutlich zurückgegangen“, beobachtet die Händlerin, die schon seit über 30 Jahren auf dem Burgsteinfurter Wochenmarkt ihr selbstgezogenes Gemüse und Obst unters Volk bringt. Wie Maria Plagge geht es einigen Kolleginnen und Kollegen: Die Auswirkungen der wirtschaftlichen Verwerfungen breiten sich auch zwischen den Ständen auf dem Burgsteinfurter Wochenmarkt aus.

Egal, ob Fleisch, Käse, Obst oder Gemüse – in einem Punkt sind sich die Beschicker einig: Der durch Corona ausgelöste Run auf den Wochenmarkt ist vorbei. Die meisten Händler sind wieder beim Vor-Pandemie-Niveau angekommen. Einige sogar schon darunter.

Georg Tebbe zum Beispiel sieht die augenblickliche Situation als zweischneidiges Schwert. Der Anbieter von Qualitätsfleisch kann auf der einen Seite noch nicht meckern, auf der anderen sieht er aber, dass der Zulauf langsam weniger wird. „Die Leute gucken auf den Euro und gehen wieder zurück zum Discounter.“ Ähnliche Beobachtungen macht Vinzenz Kuhl, der mit seinem fahrbaren Feinkostgeschäft die Nicht-Vegetarier und -Veganer bedient. „Früher waren es 100 Gramm Serano-Schinken, heute sind es oft 80 oder 75“, sieht er den Willen zum Sparen vor seiner Ladentheke stärker um sich greifen. Er selbst kämpft bei seinem Einkauf von Fleisch-, Wurst- und Käsespezialitäten immer häufiger mit Preiserhöhungen seiner Lieferanten. Außerdem sei die Situation am Markt im Wandel: „Noch vor wenigen Monaten war es echt ein Problem, Bio-Produkte bei den Produzenten zu bekommen. Das ist jetzt vorbei.“ Kuhl kann die Kundschaft gut verstehen: „Keiner weiß, was da noch so alles auf uns zukommt.“

Thomas Sommer, Chef am gelb-weißen Gemüsestand vor dem Alten Rathaus, kann es erahnen. Zumindest für sein Metier. „Bislang ist für uns alles noch im Rahmen“, so der erfahrene Händler. Aber die dicken Gasrechnungen für die Gemüsebauern, die kommen ja erst noch. Und dann müsse auch er mit einem teureren Einkauf rechnen. Ganz schwindelig wird ihm, wenn er von den Erfahrungen seines Hauptlieferanten hört. „Der hat zehn Kühlhäuser und zahlt jetzt 200 000 Euro mehr an Energie.“

Christoph Klöpper vom gleichnamigen Biohof in Velen ist erst seit gut drei Monaten mit seinem Bio-Fleischangebot von Schwein und Geflügel über Rind, Lamm und Wild beim Burgsteinfurter Markttreiben dabei. Er beobachtet jetzt schon ein Abwandern der Käufer zum preiswerteren Discounter. Ihm schwant nichts Gutes: „Die kleinen Bauern werden sterben, wenn diese Entwicklung anhält.“

Ivonne Brömmelhaus von schräg gegenüber ist bislang sehr zufrieden mit ihren Gastspielen auf der Wasserstraße. Ihr breites Angebot an Fleisch, angereichert mit Salaten, Eintöpfen und Suppen komme sehr gut an. Dass die Leute auf den Euro schauen, das merkt aber auch die Emsdettenerin: „Die Angebote, die ich wöchentlich mache, die sind besonders gefragt.“

Sein Angebot soll kein Luxus sein. Darum hat Marc Sijbrandi seine Knabbereien, Nüsse und Trockenobst in allen Variationen, im Augenblick noch nicht verteuert. Er ahnt aber, dass er die Preise bei der neuen Ernte wohl oder übel anfassen muss. Sijbrandi bleibt aber optimistisch. „Ich bin im letzten Jahr gerade in Burgsteinfurt gut klargekommen, und das wird über den Winter hoffentlich so bleiben.“

Beim Stichwort Winter muss Maria Plagge schmunzeln. „Bis dahin haben wir unsere Ernte verkauft. Dann freue ich mich zu Hause auf mein Herdfeuer.“