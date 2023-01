St.-Johannes-Kita will wachsen

Für das Kindergartenjahr 2023/2024 fehlen in Burgsteinfurt und Borghorst (noch) Kindergartenplätze – aber nicht so viele wie 2022 prognostiziert. Eine Kita will zwar wachsen, doch der Ausbau steht laut Kreisjugendamt nicht zur Debatte.

Rollen am Kindergarten St. Johannes in Burgsteinfurt bald die Bagger an und wird die Kindertageseinrichtung um eine Gruppe erweitert? Sicher ist: In Borghorst sind zum Kindergartenjahr 2023/24 zwei neue Gruppe erforderlich, in Burgsteinfurt eineinhalb. Das sagte auf Nachfrage unserer Zeitung in dieser Woche Mike Hüsing, Leiter des verantwortlichen Kreisjugendamtes. Damit lägen die tatsächlich gebrauchten Plätze unter den Prognosen, so Hüsing.