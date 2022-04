Kindheit zwischen Heil und Unheil: Petra Fietzek liest aus ihrem Buch „Mauerkind“

Es ist die Beschreibung der kleinen Szenen des Alltags, die dem Zuhörer ein unmittelbares Gefühl vermittelt, wie das gewesen sein muss, Mitte der 1960er Jahre in West-Berlin aufzuwachsen, in einer Welt von Heil und Unheil, in der Wärme familiärer Geborgenheit und der Kälte der Anonymität einer Großstadt, eingeschlossen von Stacheldraht und fasziniert von der Glitzerwelt der Wirtschaftswunderjahre. Petra Fietzek hat diese eigenartige Stimmung in ihrem autobiografischen Buch „Mauerkind“ festgehalten und auf Einladung des Referates für Erwachsenenbildung im Evangelischen Kirchenkreis Steinfurt-Coesfeld-Borken daraus am Donnerstagabend in der Kleinen Kirche in Burgsteinfurt gelesen.

Fietzek, Jahrgang 1955, wohnt in Coesfeld, arbeitet seit 1985 als freie Schriftstellerin. Sie hat seitdem rund 60 Bücher (Lyrik, Prosa, Kinder- und Jugendliteratur) veröffentlicht. Nach einer Ausbildung zur Schreibtherapeutin leitet sie Schreibwerkstätten und gibt dem literarischen Nachwuchs Tipps, sich auszudrücken.

Kühl war es in der Kleinen Kirche, doch die gut zwei Dutzend Frauen und Männer, die eingemummelt in dicken Jacken gekommen waren, hat Fietzek mit ihren Erinnerungen schnell erwärmt. Sie schreibt in ihrem „Mauerkind“ von Schule und Alltag, von Freundschaften, Verwandtenbesuchen und besonders von ihren Erlebnissen, die sie geprägt und bewegt haben, selber Geschichten zu Papier zu bringen: „Es war ein beglückender Zustand, in meiner Fantasie Menschen erfinden zu können.“

Die mitunter sehr privaten Erinnerungen an ihre Kindheit verwandelt Fietzek in packende Geschichten – umso mehr, als es ihr gelingt, die Welt vollständig aus der Perspektive eines Kindes zu schildern. Die Sicht ihrer achtjährige Protagonistin Helene erscheint nahezu ungefiltert. Klar, einfach und verständlich sind ihre Sprache und Darstellungen, ganz ohne Reflexionen und Kommentare aus späterer, erwachsener Sicht. So entsteht der Eindruck von großer Unmittelbarkeit, bescheinigen ihr die Rezensenten.

Die kleinen Episoden sorgten für Kino im Kopf – beispielsweise wie der geliebte Ball des Bruders unter einem Stacheldrahtzaun in der sowjetischen Zone verloren geht, wie das frisch gewienerte Treppenhaus nach Bohnerwachs riecht, der Tod der Oma Helene das Herz zerbricht oder der Weihnachtsgottesdienst Erinnerungen an Zerstörung, Flucht und Kriegsheimkehr in der Gemeinde weckt, die am Ende in dunkler Kirche weinend „Stille Nacht, heilige Nacht“ anstimmt. Erlebnisse, Gedanke, Gefühle, die sie als Kind vor 60 Jahren bewegt haben, waren nachvollziehbar – gerade jetzt, wo in Europa wieder Krieg geführt wird. „Ich habe das Buch auch aus politischen Gründen veröffentlicht, damit die Menschen sehen, was Kinder auch in diesem Alter schon mitbekommen. West-Berlin war für mich als sensibles Kind viel zu anstrengend“, hat Fietzek einmal gesagt.