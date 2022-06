Kiosk-Raub: Wer erkennt den Täter?

Nach einem Raub auf einen Kiosk im Mai diesen Jahres sucht die Polizei jetzt mit einem Fahndungsfoto nach dem Täter. Der Mann hatte am 13. Mai gegen 22.08 Uhr den Kiosk an der Leerer Straße 71 überfallen und die Kassiererin mit einem Hammerbeil bedroht. Der Versuch die Kasse aufzuhebeln misslang. In der Folge stieß er die 60-Jährige zu Boden und trat mehrfach auf sie ein, bevor er die Flucht ergriff.

Zeugen, die Hinweise zu dem Täter oder zu verdächtigen Beobachtungen am Tattag geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Steinfurt in Verbindung zu setzen (Telefon 02551/154115).