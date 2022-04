Kontinuierliche Öffnung nahezu ausgeschlossen

Das Bagno-Mare in Burgsteinfurt soll spätestens mit dem Steinfurt Triathlon am 22. Mai eröffnet werden. „Eher später“ wird die Sommersaison im Borghorster Kombibad starten. Das haben Bäder-Chef Rolf Echelmeyer und Leitender Schwimmmeister Markus Heerdt im Verlauf der Pressekonferenz erklärt.

Ohnehin leidet der Bäderbetrieb weiterhin unter großer Personalnot. Zwei Kollegen hätten das Team verlassen. Ersatz zu finden, sei unheimlich schwierig. Heerdt erklärt in diesem Zusammenhang, dass der Dienstplan für den Sommer bereits „auf Kante genäht“ sei. Weitere Ausfälle wären nicht zu verkraften. Echelmeyer und Heerdt bedauern deshalb schon heute, dass kontinuierliche Öffnungszeiten, insbesondere des Kombibades, während der Sommersaison wohl nicht möglich sein werden. Echelmeyer: „Das kriegen wir komplett einfach nicht hin.“ Dann auch noch Schwimmunterricht zu geben, daran sei aufgrund der dünnen Personaldecke im Moment gar nicht zu denken, bedauern die Verantwortlichen.

Eine positive Nachricht gibt es dann aber doch noch. Die bereits vor zwei Jahren für rund 100 000 Euro (inklusive Fördermittel) angeschafften drei Umwälzpumpen können endlich im Kombibad eingebaut werden. Wegen Corona war das bislang nicht möglich. Die Pumpen sollen die Wasserqualität verbessern. Sie arbeiten wesentlich effizienter und energiesparender als die mittlerweile über 40 Jahre alten Vorgängermodelle.