Krieg auf den zweiten Blick

Erneuter Einsatz im Krisengebiet: Claus Muchow ist in der vergangenen Woche in die ukrainische Stadt Tscherkassy aufgebrochen, um mit einer Handvoll Helfern die Ankunft von Hilfsgütern für Krankenhäuser zu koordinieren.

Sonntagnachmittag im Kiefernpark. Bei bestem Ausflugswetter dreht sich das Riesenrad mit den Softeiskringeln in der kleinen Bude neben dem Kassenhäuschen um die Wette. Beides, ein Schokoladen- oder Vanilleeis, als Abkühlung gegen die schwüle Hitze und eine gemächliche Runde in den offenen Gondeln ist bei Familien mit Kleinkindern sehr beliebt. Unten, einen halben Kilometer weiter flussabwärts, am blendend weißen Dnjepr-Strand, genießt vornehmlich die Jugend den arbeitsfreien Nachmittag beim Sonnenbaden oder Stand-up-Paddling. Über den Luftalarm am Morgen verliert hier keiner mehr ein Wort. Die Entwarnung kam schnell. Die Aussicht oben aus dem Riesenrad, sie ist typisch für das Bild, das die 300.000-Einwohnerstadt durch den Überfall der Russen auf die Ukraine vermittelt: Auf den ersten Blick ist der Krieg weit weg. Auf den ersten…