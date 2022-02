Laien übernehmen die Führung

Die katholischen Laien in der Steinfurter Pfarrgemeinde wollen in einer neu gegründeten Pastoralen Pfarrleitung Verantwortung übernehmen. Der Leitende Pfarrer Dr. Jochen Reidegeld steht zu 100 Prozent hinter dieser Initiative und hat die pastorale Leitungsbefugnis abgegeben.

Die St.-Nikomedes-Kirche in Steinfurt: „Die Leute wollen von uns nicht nur hören, dass wir etwas tun. Sie wollen auch, dass wir handeln“, erklärt der Leitende Pfarrer Jochen Reidegeld. Deshalb gibt er seine Leitungsbefugnis ab an ein neues Laien-Gremium.

Es hat ein bisschen was von diesem kleinen gallischen Dorf, das sich im Jahr 50 vor Christus nicht hat unterkriegen lassen. 2072 Jahre später sind es in der Pfarrgemeinde St. Nikomedes nicht die Gallier, sondern die katholischen Laien, die das Heft des Handelns in die Hände genommen haben, um ihren Besitz vor den Bedrohungen von außen zu schützen. Mit dem Pfarrer an ihrer Seite, allerdings ohne den Bischof. Der wurde bislang nicht um Erlaubnis gefragt.