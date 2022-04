„Leute wissen nicht, wie sie die Energiekosten bezahlen sollen“

(Noch) relativ mäßig aufgrund von Ukraine-Geflüchteten, aber schon sehr deutlich spürbar wegen der gestiegenen Lebensmittel- und Energiepreise hochschnellende Kundenzahlen stehen einem geringer werdenden Warenangebot gegenüber – das Dilemma, in dem die Steinfurter Tafel aktuell steckt, könnte sich zu einem ernsthaften Problem auswachsen. In der Spitze, so berichtet Antje Herz von der Teamleitung, kämen an den Ausgabetagen rund 65 Bedürftige zur Bahnhofstraße. Vor einem Jahr waren es noch rund 50 gewesen. „Wenn man bedenkt, dass da in den allermeisten Fällen Familien dahinterstehen, ist das schon eine sehr hohe Zahl“, sagt Herz.

Einen generellen Aufnahmestopp, wie er früher schon mal bei zu großem Kundenansturm verhängt worden ist, wollen die Tafel-Verantwortlichen indes vermeiden. „Wir werden uns zunächst die Entwicklung bis nach Ostern anschauen und dann reagieren – eventuell mit einer zeitlichen Einschränkung der Ausgabe an Alleinstehende“, blickt die Tafel-Mitarbeiterin in die Zukunft.

Dass die Zahl der Bedürftigen zunehmen wird, davon geht die Hilfsorganisation aus. „Die Leute wissen einfach nicht mehr, wie sie ihre Energiekosten bezahlen sollen“, hat Herz aus vielen Gesprächen erfahren. Gerade zum Monatsende steige die Bedürftigen-Zahl an. Herz: „Das war früher in dem Maß nicht der Fall.“

Hinzu kommt die Ungewissheit, wie sich der Warenbestand entwickeln wird. Das Bestellverhalten der Lebensmittelhändler habe sich geändert, so Herz. Obst, Gemüse, Käse oder Milch seien nicht mehr in dem Maße vorhanden. Zurzeit stocke man mit haltbaren Lebensmitteln auf, die aus der Adventsaktion stammten.

Mittelfristig soll versucht werden, zusätzliche Märkte anzufahren, damit die sich abzeichnenden Lücken geschlossen werden können. Zugleich freut sich die Tafel natürlich mehr denn je über Spenden – monetär oder in Form von haltbaren Lebensmitteln. Diese können an der Bahnhofstraße abgegeben werden.

Erfreuliches hat Antje Herz in Sachen Personal zu berichten. Die Teams für die Ausgabetage stünden grundsätzlich stabil. Das Bewusstsein in der Bevölkerung und der Wille, etwas für sozial Benachteiligte zu tun, sei gewachsen. Für Urlaubszeiten oder bei hohen Krankenständen würden aber weiter zusätzliche Kräfte benötigt.