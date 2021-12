„Liya ist eine kleine Kämpferin“

Ihren 32. Geburtstag wird Esengül Isik nie vergessen. Denn am 4. Juni 2021 durfte die Borghorsterin zusammen mit Ehemann Lokman endlich ihre kleine Tochter Liya mit nach Hause nehmen. Vorangegangen waren fast drei Monate mit Ängsten, Hoffen und Bangen, wenig Schlaf und der ständigen Sorge um das kleine Mädchen, das am 29. März viel zu früh in der 26. Schwangerschaftswoche das Licht der Welt erblickte.

„Ich hatte in der Schwangerschaft ernste gesundheitliche Probleme", erinnert sich Esengül Isik, die sich so sehr auf ihr erstes Wunschkind gefreut hatte.