Luftfilter: Sondersitzung des Rates?

Steinfurt

Undenkbar in diesen Zeiten, Schulen wegen Bauarbeiten dichtzumachen. Dennoch: Die Stadt Steinfurt will Luftfilter in den Grundschul-Klassenräumen installieren. So schnell wie möglich. Die werden auch vom Bund gefördert, aber nur, wenn es stationäre Anlagen sind. Die neue Fördermöglichkeit gibt es seit dem 11. Juni.

Von Bettina Laerbusch