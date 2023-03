CDU plädiert für einen weiteren Parkplatz

Könnte die Fläche eines benachbarten Landwirtes zumindest zeitweilig als Parkraum genutzt und auf diese Weise das Chaos an Marienhospital und Ärztehaus gemildert werden? Hierauf zielt ein Vorstoß der CDU-Ratsfraktion ab.

Die CDU-Fraktion hat eine Idee, das Parkplatz-Chaos rund um das Marienhospital zu minimieren. Demnach ist ein Landwirt aus der Nachbarschaft bereit, übergangsweise eine Fläche zur Verfügung zu stellen, die als Parkplatz genutzt werden könnte. Die Verwaltung soll jetzt prüfen, ob und wie das Vorhaben in die Realität umgesetzt werden kann.

Wie aus dem Antrag der Christdemokraten hervorgeht, ist der Landwirt bereit, „temporär eine geeignete Fläche zur Verfügung zu stellen, auf der in der Nähe zum Marienhospital ein Parkplatz angelegt werden kann, um die Situation rund um das UKM Marienhospital spürbar zu verbessern“.

Eine Frage von Verhandlungen

Ob daraus ein reiner Mitarbeiterparkplatz oder einer für die Allgemeinheit werden kann, das müssen nach Vorstellung der CDU-Fraktion die Beteiligten in Verhandlungen untereinander klären. Eine weitere Frage wäre, ob die Übergangslösung bewirtschaftet wird, also ob Parkgebühren genommen werden.

„Die Fraktion beauftragt daher die Verwaltung mit der Prüfung, welche Schritte von ihr in diese Richtung unternommen werden können, beziehungsweise welche Leistungen die Verwaltung hierfür erbringen kann, um zu einer Lösung beizutragen, ohne dass privatwirtschaftliche Interessen berührt werden“, heißt es weiterhin in dem Antrag an die Verwaltung.

„Extrem angespannt“

Die CDU beschreibt die Parksituation im Umfeld von Marienhospital und Ärztehaus als „extrem angespannt“. Sie führe regelmäßig zu Problemen für Anwohner wie Mitarbeiter und Besucher der Gesundheitseinrichtungen. Außerdem ärgerten sich die Anwohner über die in den Seitenstraßen abgestellten Pkw. Durch die gerade gestarteten Baumaßnahmen – so wird derzeit die Liegendanfahrt verlegt – habe sich die Lage noch einmal verschärft.

Der Antrag wird in naher Zukunft in den politischen Gremien beraten.