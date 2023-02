Marlon I. schwingt das Zepter

Nach der Corona-Zwangspause startet der Kinderkarneval in Steinfurt wieder voll durch. Unter dem Jubel des kleinen und großen Publikums marschierte am Sonntag das neue Kinderdreigestirn Prinz Marlon I. Nienhaus, Prinzessin Pia Zoe I. Gieldon und Zerri Frederik Weigt in den Saal des Hauses der Bürger ein.

Vera Göcke, Vorsitzende des Kinderkarnevalskomitees, scheute gemeinsam mit ihren Mitstreitern keine Kosten und Mühen, die Fünfte Jahreszeit wieder anzukurbeln. Das diesjährige Motto ist ganz klar Programm: „Im Karneval geht`s wieder rund, jetzt wird’s in Steinfurt wieder kunterbunt.“ Vera Göcke moderierte gemeinsam mit Olaf Heinrich die sehr gut besuchte Veranstaltung.

Drei Jahre waren Jona I., Leni I. Und Zerri Lennard im Amt, welch eine lange Zeit, jetzt gaben sie die Insignien ihrer Macht schweren Herzens an die Nachfolger weiter. „Komm wir treten hier nun zurück, es war ein Erlebnis und es hat geglückt“, verkündete der scheidende Prinz Jona und setzte seine prächtige Narrenkappe dem neuen Kinderprinzen Marlon I. höchstpersönlich auf. Auch Stadtprinz Frank III. sowie Bürgermeristerin Claudia Bögel-Hoyer gratulierten.

Der frischgebackene Prinz Marlon I. begrüßte seine närrischen Untertanen mit einer Antrittsrede. „Wir, Prinz Marlon I. aus dem Hause Nienhaus und Pia Zoe aus dem Hause Gieldon sind bereit, die Regentschaft zu übernehmen“, versicherte das Paar, das die Ansprache im Wechsel vortrug. Es forderte die Stadt auf, Schulwege noch sicherer zu machen und Spielplätze zu optimieren. Doch vor allem versprachen Prinz und Prinzessin: „Mit euch, da lassen wir es krachen, wir hoffen, es gibt viel zu lachen.“

Das Rahmenprogramm sorgte für wechselnde Highlights. Das trieb die gute Stimmung höher und höher. Die Prinzen-Transgarde „Mini Hopser“ begeisterte mit ihrem Showtanz ebenso wie die Minis und die „Mini Minis“ der Wilmsberger Tanzgarde. Das alte und neue Prinzenpaar sowie Stadtprinz Frank III. warfen Kamelle und andere Leckereien in die Menge. Die zwölfjährige Lynn Koppermann trat mit ihrer schönen Stimme vor das Mikrofon und gut unterrichtete Kreise sagen, dass sie später eine große Sängerin werden möchte.

Zahlreiche Orden wechselten die Besitzer, so wie es sich im Karneval gehört. Gabriele Schwarthoff ehrte in ihrer Eigenschaft als überaus engagierte Kinderkarnevalsakteurin drei Paare, die vor Jahrzehnten auf dem Thron saßen: Jennifer I. Rawert und Manfred I. Stauvermann (vor 25 plus zwei Jahren), Kyrill I. Thissen und Katrin I. Ströher (vor 25 plus ein Jahr) sowie Christine I. Elfers und Dennis I. Otten (vor 25 Jahren).