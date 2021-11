Martinsspiel mit Rekordbeteiligung

Unter großer Beteiligung fand am Sonntag das Martinsspiel in Burgsteinfurt statt

Mehrere hundert Zuschauer, so der Veranstalter, haben am Sonntagabend das traditionelle Martinsspiel auf dem Markt in Burgsteinfurt verfolgt. Der Heilige, gespielt von Sven Karschies (r.), teilte den Mantel mit dem Bettler, den auch in diesem Jahr Gerd Clancett, ehemaliger Rektor der Hauptschule, verkörperte. Musikalisch begleitete der Posaunenchor des CVJM die Aufführung, der dritte Zug des Löschzuges Burgsteinfurt sorgte für die Absperrung und Beleuchtung. Frank Schwarthoff war für die Beschallung zuständig, als Erzählerin fungierte Claudia Brebaum. St. Martin musste nach kurzer Zeit vom Pferd steigen, da das Tier bei der Rekordmenge an Zuschauern unruhig wurde. Nach dem Spiel konnten Getränke erworben werden, wobei der Erlös für die Clinica in San Antonio Abad zugute kam.