Maschinenbrand bei Steinfurter Firma Walki

Um 3:48 Uhr wurde die Feuerwehr Burgsteinfurt zu einem Gebäudebrand bei der Firma Walki in der Dieselstraße gerufen. Die erste Information, dass eine Maschine in der Halle brennen soll, bestätigte sich bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte. Flammenschein sowie eine starke Rauchentwicklung waren sichtbar. Zu diesem Zeitpunkt hatte sich jeder Mitarbeiter aus der Halle unverletzt befreien können. Sofort machten sich zwei Angriffstrupps unter Atemschutz auf den Weg in die Halle, um das Feuer zu löschen, so Einsatzleiter Michael Frieler. Dabei unterstützte die Drehleiter aus der Luft und kontrollierte mit einer Wärmebildkamera die Dachhaut. Die Feuerwehr Burgsteinfurt war mit vier Fahrzeugen und 21 Kräften vor Ort. Der entstandene Sachschaden war am morgen noch nicht bekannt.

Foto: Felix Fritzemeier