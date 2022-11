Schülerinnen und Schüler für eine Zukunft in Gesundheits- und Pflegeberufen zu begeistern, ist das ziel einer Ausstellung in der Schule am Bagno. Dort können auch schon persönliche kontakte hergestellt werden.

Wanderausstellung in der Schule am Bagno

Schülerinnen der Caritas-Pflegeschule Rheine waren in die Schule am Bagno gekommen, um den Schülerinnen und Schülern dort zu vermitteln, wie die Ausbildung verläuft und welche Aufgaben mit dem Beruf der Pflegefachleute verbunden sind.

Pflegekräfte werden dringend gesucht, weshalb die Kommunale Koordinierungsstelle des Kreises Steinfurt in Zusammenarbeit mit der Regionalagentur Münsterland, den Pflegeschulen im Kreis, der Agentur für Arbeit, der Regionalkoordination „Kein Abschluss ohne Anschluss“ (KAoA) und weiteren Partnern eine Wanderausstellung mit dem Ziel konzipiert und auf die Reise geschickt hat, Schülerinnen und Schüler für eine Zukunft in Gesundheits- und Pflegeberufen zu begeistern. Bis Freitag macht die Ausstellung „Meine Zukunft ist da“ in der Burgsteinfurter Schule am Bagno Station. Sechs Roll-ups im Foyer der Hauptschule informieren zunächst über die Basics. Und über QR-Codes gibt es weitere detaillierte Infos online.