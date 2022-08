MGV lädt sich Freunde ein

Der MGV Borghorst feiert sein 150-jähriges Bestehen in diesem Jahr. Einer der Jubiläums-Höhepunkte wird das Freundschaftssingen beim Schweinemarkt am 4. September sein. Am 22. Oktober folgt das eigentliche Geburtstagskonzert mit dem Titel „Stärker als die Zeit“.

150 Jahre alt – „dafür haben wir uns gut gehalten“, schmunzelt Vorsitzender Helmut Teget­hoff. Was natürlich daran liegt, dass von der Originalbesetzung aus dem Jahr 1872 niemand mehr unter den Lebenden weilt. Die Gründungsmitglieder des Borghorster Männergesangvereins sind bei den Festivitäten zum Jubiläum trotzdem dabei. Wie zum Beispiel in den kleinen Filmchen, die die pfiffigen Sangesbrüder auf ihrem Youtube-Kanal im Internet zum Jubiläum hochgeladen haben. Natürlich gibt es den MGV aber auch live und in Farbe. Schon bald. Am Schweinemarkt-Sonntag haben sich die singenden Männer zehn Chöre auf die große Bühne auf dem Roten Platz eingeladen. Nicht nur, um gemeinsam zu feiern, sondern in erster Linie, um den Zuhörern zu zeigen, wie breit das Spektrum ist, das durch Singen in der Gruppe abgedeckt wird.

Shanty und Schlager

„Das geht vom klassischen Liedgut über Shanty, Schlager und Gospel bis hin zum Pop“, verdeutlicht Martin Bußmann aus dem Organisationsteam. „Darum gehen wir davon aus, dass in der Innenstadt ganz schön was los sein wird“, ergänzt Ludger Leusbrock. Die Chöre kommen aus Steinfurt, Ochtrup und Wettringen. Mit dabei sind alte Bekannte wie die Frauen von den „Good Vibes“, die aus einem MGV-Projekt hervorgegangen sind, aber auch Newcomer für die Steinfurter Fans wie die Chöre aus Ochtrup und Wettringen.

„Jede Gruppe wird drei Lieder präsentieren“, erläutert Vorsitzender Helmut Tegethoff. Das Publikum soll nicht nur zuhören und nach Möglichkeit klatschen, nein, mitsingen ist ausdrücklich erwünscht.

Udo Jürgens

Der technische Aufwand, der für dieses Groß-Event von den Borghorstern betrieben wird, ist enorm. Das fängt bei der Bühne im XXL-Format an, geht über die Beschallung des gesamten Platzes bis hin zu einer LED-Wand, die für teures Geld Informationen über die einzelnen Chöre und Liedtexte ins Publikum schickt.

Der Startschuss für das Freundschaftssingen fällt am 4. September um 14 Uhr. Was jetzt schon klar ist, egal, wie hoch die Quecksilbersäule an diesem Tag klettert: Dirigent Andreas Pauk wird richtig ins Schwitzen kommen. Er leitet nämlich nicht nur den MGV, sondern auch noch zwei weitere Chöre, die dem Geburtstagskind ihre klingende Aufwartung machen.

Keine Frage, die MGVler sind heiß wie Frittenfett. „Seit drei Jahren sind wir im Konzert-Modus“, betont Martin Bußmann. Ohne so richtig auf die großen Bühnen zu kommen. Corona ist mal wieder schuld. Der Bagno Sound Garden war eine Art Generalprobe, beim Schweinemarkt soll es dann richtig rundgehen. Dramaturgisch steigern lässt sich das Ganze nur noch durch das eigentliche Jubiläumskonzert am 22. Oktober. Dabei wollen die Sänger dem deutschen Schlager die Ehre erweisen. Titel: „Stärker als die Zeit“. Richtig, so heißt ein Lied von Udo Lindenberg. Und darum wird der MGV auch die Nachtigall aus Gronau interpretieren.

Mehrere Chöre

Eine dickes Festbuch wird es übrigens zu dem runden Geburtstag nicht geben. Dafür einen griffigen Flyer und kleine Filme, die entweder auf dem MGV-Youtube-Kanal direkt oder per QR-Code abgerufen werden können. Darin geben die Mitglieder einen eindrucksvollen Überblick über ihre abwechslungsreiche Geschichte. 150 Jahre für einen Chor ist nach dem Wissen von Helmut Tegethoff zumindest in der Region rekordverdächtig: „So alt wie wir ist kaum ein anderer Chor.“

Und damit der MGV auch noch lange seinem Publikum erhalten bleibt, dürfen interessierte Nachwuchs-Sänger gerne bei den Proben mittwochs ab 20 Uhr in der Gaststätte Börger vorbeigekommen. Ganz zwanglos, ohne Anmeldung.