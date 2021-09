Millionen für die Grundschulen

Es ist ein Wettlauf gegen die Zeit: Steigende Schülerzahlen auf der einen und neue gesetzliche Vorgaben wie das Recht auf ganztägige Betreuung auf der anderen Seite zwingen die Stadt zum Handeln. Die Steinfurter Schulen platzen schon jetzt aus allen Nähten, die künftigen Entwicklungen lassen Raum noch sehr viel knapper werden. Um die Grundschulkinder in wenigen Jahren nicht in Containerdörfern unterrichten zu müssen, hat die Stadt die Planungen für Erweiterungen in den Stiel gestoßen. Am Dienstagabend schlug der zuständige Schulausschuss „eine erste Schneise“, wie es der Erste Beigeordnete Michael Schell nannte. Ohne ins Detail zu gehen, verabschiedete die Politik mit großer Mehrheit Standorte, Raumkonzepte und die Zügigkeit für die Grundschulen der Zukunft.

