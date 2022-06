„Mister Gymnasium“ sagt Ade

Er war der Dienstälteste im Lehrerkollegium der Technischen Schulen: Mit dem Ende des Schuljahrs ist Karl-August Valk dort in den Ruhestand verabschiedet worden. Seit 1990 war er dort 32 Jahre in vielfältigen Funktionen tätig – in so vielen, dass Schulleiter Thomas Dues am letzten Schultag des „echten Borchorster Poahlbürgers“ Mühe hatte, alle Einsätze von „Mister Gymnasium“ in einer halbwegs kurz und knackigen Laudatio auf den verdienten Studiendirektor auf den Punkt zu bringen.

Weil es für Valk wie für vielen andere Referendare nach ihrem Zweiten Staatsexamen Ende der 1980er Jahre keine Lehrerstellen gab, war er zunächst als Öffentlichkeitsarbeiter im CDU-Kreisverband Dortmund für Norbert Blüm unterwegs, der später als Arbeitsminister Karriere machen sollte. 1990 erfüllte sich der Wunsch, „heimatnah“ in den Schuldienst und an die Technischen Schulen zu wechseln. Dort hat sich Valk ständig fort- und weitergebildet. Dass er kurz mit einer Versetzung an die Wirtschaftsschulen geliebäugelt hatte, verzieh ihm Dues mit einem Augenzwinkern und Dankbarkeit gegenüber der Bezirksregierung, die „in ihrer Weisheit“ diesen Schritt verhindert habe.

Dues hob insbesondere darauf ab, wie Valk die Schulentwicklung vorangetrieben hat. Valk habe für den Aufbau des Beruflichen Gymnasiums gebrannt. Dues: „Der Erfolg dieser Schulform ist der Verdienst deines Teams unter deiner Leitung.“ Neue Bildungsgänge, Heterogenität, Digitalisierung, Europa, Flüchtlingsfragen – Valk habe viele Entwicklungen begleitet und Herausforderungen angenommen, habe seine Rolle nicht nur als Abteilungsleiter professionalisiert, sondern auch als Mensch höchste Wertschätzung unter Schülern und Kollegen erfahren. Niemand habe je erlebt, dass Valk aus der Fassung gebracht wurde. Dues: „Deine unendliche Gelassenheit, deine Ruhe, das ist sicherlich für dich eine Quelle der Kraft, aus der auch wir schöpfen durften.“

Thomas Dues wie auch Dr. Lars Flügge im Namen des Lehrerrats und weitere Kollegen aus den Abteilungen bedankten sich für Valks Zugewandtheit und Loyalität – Abschiedsständchen, lang anhaltender Applaus und Standing Ovations inklusive.

Mit Zitaten von Goethe („Beziehung kommt vor Erziehung“) und Blüm („Der Mensch ist wichtiger als die Sache“) beschrieb Karl-August Valk, was ihm in seiner schulischen Laufbahn wichtig war. Unter anderem sei das Fach Religion für ihn immer eine besonders gute Gelegenheit gewesen, an vielen Stellen des menschlichen Lebens die Sinnfrage zu reflektieren. Im Hinblick auf zwischenmenschliche und soziale Projekte erklärte Valk: „Unsere Initiativen für eine Schule ohne Rassismus und mehr Courage oder das Engagement für eine Umgebung ohne Anmache, Belästigung und Sexismus in der gesamten Schule halte ich für ganz wichtig und freue mich, wenn ihr hier dranbleibt.“

Valk bedankte sich für die vertrauensvolle Zusammenarbeit, „die mir sehr viel bedeutet hat. Sonst wäre ich ja nicht 32 Jahre hier geblieben.“ Und schließlich sagte Karl-August Valk seiner Familie Dank, seinen drei Söhnen und vor allem seiner Frau Dorothee, die ihm stets mit großem Verständnis und aller Unterstützung den Rücken für seine berufliche Arbeit frei gehalten habe.