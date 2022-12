Dietmar Schultz und Stefanie Peschke haben einen Song für den ESC aufgenommen

13. Mai Liverpool – das wäre das megasüße Sahnehäubchen mit großer Amarenakirsche und einem Extra-Schuss Eierlikör obendrauf. Aber daran denken Dietmar Schultz und Stefanie Peschke noch gar nicht. Zumindest nicht laut. Aber wenn Tesanie Grace, diesen Künstlernamen hat sich die singende Apothekerin aus Rheine gerade für das Abenteuer gegeben, sagt, dass man groß denken müsse, wenn man nicht ewig klein bleiben wolle, dann schwingt da schon ein bisschen Hoffnung mit. Also, das oben beschriebene Leckerli wäre nichts weniger als die Teilnahme am European Song Contest, der im kommenden Jahr bekanntlich in die englische Hafenstadt verlegt wurde. Dafür hat Stefanie Peschke einen Songtext geschrieben. Der in Steinfurt hauptsächlich als Dirigent bekannte Profi-Musiker Dietmar Schultz hat die Musik dazu geschrieben und gesungen wurde es dann wieder von Tesanie Grace. Hochgeladen auf die deutsche Bewerbungsplattform für den nationalen Vorentscheid haben die beiden ihr Werk gerade. Jetzt heißt es abwarten und Tee trinken, um zu erfahren wie der Jury der Kuchen schmeckt.

